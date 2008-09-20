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Politika

Baykal'dan RTÜK çağrısı

CHP lideri Baykal RTÜK’ün saygın bir kamu kurumu olarak devam etmesinin mümkün olmadığını, Akman’ı devlet büyüklerinin uyarması ve bir an önce istifa etmesi gerektiğini

20 Eylül 2008 03:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Deniz Feneri davası ve Zahid Akmanla ilgili eleştirilerini bugün de sürdürdü. Baykal, Akman'ı devlet büyüklerinin bir an önce uyarması ve onun da görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.


CHP lideri Deniz Baykal önemli açıklamalarda bulundu. İşte konuşmasından satır başları:

‘Yetim hakkı yiyorlar’

- RTÜK'ün saygın bir kamu kurumu olarak devam etmesi mümkün değildir. Akman'ın bir an önce ayrılması lazım. Akman'ın ayrılmasını devlet büyükleri söylesin. Anlaşılan Başbakan 'sakın ayrılma' demiş. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı'nda. Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmeli.

Akman, Armada'nın da ortağı

Akman koltuğu bırakmıyor

- Şirket ortaklıkları ile ilgili bir çok haber olan bir insanın RTÜK Başkanı olması mümkün değil. Medyayla ilgili tarafsız görev yapması gereken birinin bu medya kavgası başlamışken tarafsız görev yapması mümkün değil.

- CHP hiçbir zaman yabancı kuruluşlarla mali ilişki içine girmez

- Bizim hesaplarımız Anayasa Mahkemesi'nin denetiminden geçiyor

- Parlamento zeminlerinin tümünü kullanacağız

- Genel görüşmeler verilecektir, sorular sorulacaktır, bu konu gündemde tutulacaktır

- Bağış toplayan insanlar Türk, bağış yapanlar Türk, bağışı Türkiye'ye getirenler Türk... Alman Mahkemesi bu konuda karar veriyor, Türkiye'de bir şey yok

- Alman mahkemesi asıl elebaşıları Türkiye'de diyor. Bu beni üzüyor

- Bu konuyu incelemesi gerekenler, bu konuda incelenmesi gerekenlerle içli dışlı ilişkide. Kim kimi sorgulayacak

- İktidarın bu konumu Türkiye'de bu konunun aydınlatılmasını engelliyor

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