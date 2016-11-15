Baykal'dan Melih Gökçek'e: O kişi benim muhatabım değil, Cumhurbaşkanı açıklama yapsın

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Sayın Baykal, Sayın Cumhurbaşkanımızdan gidip Meclis Başkanlığı'nı istemişti" şeklindeki iddiasını "gülünç" olarak nitelendirdi. Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesi hakkında "Bu konuda tek kelime bile konuşulmadı. O kişi benim muhatabım değil. Onun için bu hezeyan ve iftiraya karşı Cumhurbaşkanı’nın açıklama yapmasını talep ediyorum” dedi.

Yurt Genel Yayın Yönetmeni Veysi Şahin’e konuşan Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Yaşanmışlıklar ortada" diyerek “Akıl var, mantık var. Sen kim oluyorsun, nereden biliyorsun ki? Bu tartışmanın bir anlamı yok. Tadı kaçtı artık bu işin. Kaldı ki benim muhatabım o değil. Benim muhatabım Cumhurbaşkanı’dır” diyerek Gökçek’e sert çıktı ve şunları söyledi:

“Tek kelime bile konuşulmadı bu görüşmede. Meclis Başkanlığı tek kelimeyle bile gündeme gelmedi. Meclis başkanlığını konuşmadık. Başkanlık seçimi şöyle olur, böyle biter falan… Hiçbir şekilde bu gündeme gelmedi. Hiç öyle bir şey olmadı. Artık bu noktada Cumhurbaşkanı’nın bir şey söylemesi lazım. Ankara Belediye Başkanının bu son hezeyanına cevap vermesi gereken artık bizzat Cumhurbaşkanıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama yapmasına talep ediyorum. Konuşması için çağrıda bulunuyorum. Kurgulanan yalanlarla, iftiralarla siyaset yapma alışkanlığından ülkemizi kurtarmak zorundayız. Demokrasi, algı operasyonlarıyla değil, halkın doğru bilgileri, gerçekleri öğrenebilmesi ile işler. Ayrıca, siyaset adamları arasındaki ikili görüşmelerin böyle iftiralara maruz bırakılması, buna hoşgörü gösterilmesi muhtaç olduğumuz siyasal diyalog zemininin oluşmasını da engelleyecektir.”