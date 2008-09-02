Baykal'dan 'malumu ilan'

CHP’nin 26 Nisan’da yapılan 32. kurultayı sonrasında hız verilen program ve tüzük değişikliği çalışmalarında sona yaklaşılırken, Genel Başkan Deniz Baykal da daha dinamik bir yapı, görev tanımları yapılmış yeni kurulların oluşturulmasını istedi. Baykal’ın daha önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarında dile getirdiği görüşlerini önceki gün toplanan Parti Meclisi’nde (PM) yineleyerek, “CHP’de şu anda hantal bir işleyiş var ve parti bu yapısıyla gitmiyor, bunu değiştirmek için görev de bize düşüyor” dediği öğrenildi.



Dinamik yapı



Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Parti çalışmasında ve yetki kullanımında şu anda görevin kimde olduğu belli değil. Örneğin yerel yönetimler konusu, sahibi kim, iş kimin? İşin sahibinin belli olduğu, ihtisas sahibi birimler olmalı. Bunlar hem çalışma hem yetki kullanabilmeli. Bizden sonrakilere de böyle bir parti pratiğini bırakmalıyız.



Şimdi yeni program ve tüzük çalışmalarımızı yapıyoruz. Komisyonlarımızdan gelen bir altyapımız zaten var. Bunlarla da birleştirip ortaya çıkacak çalışmayı, hem örgütlerimize hem sivil toplum kuruluşlarının görüşüne açacağız.”



Tüzük konusunda da daha dinamik bir işleyişe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Baykal, “Mevcut sistemde kolektif karar alma mekanizmasını yürütüyoruz. Bunu yeni birim ve kurullarla desteklemeliyiz. Yılbaşından önce bir program ve tüzük kurultayı toplamak istiyoruz” dedi. Baykal’ın da işaret ettiği tüzük değişikliğinin yerel seçimler öncesinde gerçekleştirilerek, Genel Başkan, Genel Sekreter, MYK ve PM’de toplanmış olan kimi yetkilerin oluşturulacak söz konusu kurullara devredileceği öğrenildi.



