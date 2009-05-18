Baykal'dan 'Kürt sorunu'na 4 çözüm önerisi

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Kürt sorunu ile ilgili açıklamaların belli bir planlama ile gündeme getirildiğini iddia etti ve bu konuda partisinin çözüm önerilerini açıkladı.



CNN TÜRK'te Ankara Kulisi programında Murat Yetkin ve Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ergenekon operasyonu ve "Kürt sorunu" konusunda açıklamalarda bulundu. Baykal, "Kürt sorunu" için CHP'nin önerilerini açıkladı.



Ergenekon operasyonu ve Ankara'daki Cumhuriyet mitingleriyle ilgili soruları cevaplayan Deniz Baykal, Cumhuriyet mitinglerinin sivil bir halk girişimi olarak ortaya çıktığını ve bunun fazlasıyla etkileyici olduğunu söyledi.



Baykal, "Sayısal bakımdan çok önemlidir. Böyle bir ortamda Ergenekon duruşmasına tepki olarak halk miting düzenledi. Bu Türkiye'nin nasıl kötü yönetildiğini gösteriyor. İstanbul'da bir dava yürütülüyor, Ankara'da yüzbinlerce kişi mitingi düzenliyor. Çok ciddi rahatsızlıklar var" dedi.



"Mehmet Haberal ile ilgili tutuklamanın sebebinin duyurulması lazım" diyen Deniz Baykal, "Bir itham yapılacak ama bu ithamın ciddi olduğunu düşünmüyorum. Uluslararası önemi olan bir adamı hastaneden koparıyorsanız bunun sebebini açıklamak zorundasınız. Ben bundan üzüntü duyuyorum. Bunlar Türkiye'de büyük bir birikim meydana getiriyor. Haberal'ı neden bırakmıyorsunuz? Var mı bunun cevabı?" diye sordu.



‘Davanın arkasındaki isim Erdoğan’



Baykal, Murat Yetkin'in "Erdoğan'ı takdir ediyorum dediniz neden?" sorusuna ise şu cevabı verdi:



"Ben bu davanın arkasındaki ismin Başbakan Erdoğan ve bazı AKP yöneticileri olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi hazırlığı olan planlanmış bir davadır. Büyük bir kurgunun parçası olarak kurgulandı bu Ergenekon operasyonu. Bunun böyle olduğu her geçen gün kabul ediliyor. Ergenekon ismi yok daha ortada, ama Ümraniye'deki bombaların bulunması sırasında polis konuşmaları içeresinde Ergenekon ismi geçiyor. Bombaların Emniyet'te tutanağa geçirildiği söyleniyor. Örneğin Danıştay cinayeti... Başbakan, daha Danıştay cinayetinin kanı kurumadan 'burada bir komplo var' dedi.



İki hafta kadar önce bu davayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Bazı AKP'liler bile burada bir haksızlık yapıldı demeye başladılar. Örneğin Türkan Saylan'ın evinin incelenmesi gibi. Bir taraftan da AKP'liler bu operasyonu kimler yapıyor, biz mi yapıyoruz yoksa bunu bir cemaat mi gerçekleştiriyor düşüncesine kapıldı. Ben de Erdoğan'a 'bu davadan elini çek' dedim, Erdoğan da şimdiye kadar 'ben bu davanın savcısıyım' diyordu ama ilk kez 'Ben bu davanın tarafı değilim' açıklamasında bulundu. Bu yeni bir gelişme. Erdoğan'ı o yüzden takdir ettim."



'Kürt sorunu'



Deniz Baykal son dönemde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve hükümetin gündeme getirdiği "Kürt sorunu"na çözüm ile ilgili açıklamaları da değerlendirdi.



Kürt sorunu ile ilgili açıklamaların belli bir planlama ile gündeme getirildiğini iddia eden Baykal, "Son dönemde birbirinden çok da kopuk olmadan belli bir planlama ile gündeme getirildi. Birden bire bu sorunun çözülmesi yönünde adımların atılması gerektiği belirtildi. Bu konuda ciddi gayret gösterildi. Cumhurbaşkanı Gül de bu konuda beklenti içinde. Kürt sorunu konusunda olumlu bir izlenim verilmek isteniyor. Tarihi fırsat deniyor, ama ne olduğu açıklanmıyor. Bir zemin yaratılmaya çalışılıyor. Bir bekleyiş yaratıldı. Ama bir taraftan da mayınlar patlıyor, cenazeler kalkıyor. Türkiye'ye yönelik dışarıdan bir talep var. Birileri "harekete geçin" demiş durumda" diye konuştu.



Deniz Baykal, bugün Türkiye'de "Kürt sorunu" ile ilgili açıklamaları düşündükleri zaman ortaya farklı bir tablonun çıktığını söyledi.



Baykal o tabloyu, "Türkiye'ye yeniden bir af getirilmek isteniyorsa, af terörle mücadelenin yöntemi değildir. Af, terörün gündemden düştüğü bir ortamda gündeme getirilebilir. Kandil'den getirilen röportajda terörün bitmesine yönelik mesaj yok. Silahların geride kalması yönünde bir mesaj yok. Türkiye'nin af konusunu gündeme getirmemesi lazım. Bazı çözüm önerileri konuşuluyor. Bunları değerlendirirken bu öneriler Türkiye'yi ayrıştıracak mı yoksa kaynaştıracak mı? Türkiye'den herkesin etnik kimliği onun şerefidir. Etnik kimliği değiştirmeye yönelik politika kabul edilemez. Benim anladığım devlet etnik kördür" sözleriyle aktardı.



4 maddelik çözüm önerisi



Baykal "Kürt sorunu" konusundaki çözüm önerilerini ise 4 madde sıraladı.



Baykal birinci maddeyi, "Bütünleştirici çözüm ararken Türkiye'deki kamu zihniyetinin değişmesi gerekir. Yargısı, polisi dahil. Çözümlerden bir tanesi bu" olarak açıkladı.



İkinci maddeyi "Bölgede fırsat eşitliğinin yaratılması gerekir. Eğitim, sağlık, kalkınma gibi. Eğitimi ele alırsak oradaki eğitimli çocuklara devletin bütün kapılarının açılacağı bir güvence sistemini kurmak gerekiyor" sözleriyle açıklayan Baykal, o bölgeye bir eğitim düzenin getirilmesi gerektiğini kaydetti.



TRT Şeş yayınına değinen Baykal, üçüncü maddeyi ise özgürlükler kapsamında ele aldı. Baykal, "TRT Şeş yayınının devlet eliyle yapılması doğru değil, bölgede serbestçe RTÜK düzeni içinde özel yayınlar yapılabilir. Bunun içi pozitif ayrımcılık da yapılabilir. Vergi kolaylığı yapılabilir. Herkesin kendi etnik kimliğini kullanması için fırsatlar verilsin. Bunun özgürlük anlayışı içerisinde yapılması gerekir. Vatandaş etnik kimliğini yaşama özgürlüğüne sahip olması gerekir" dedi.



Baykal dördüncü olarak ise ekonomik açılımların yapılması gerektiğini söyledi.



Anayasa değişikliği



Hükümetin Anayasa değişikliği çalışmalarını da eleştiren Deniz Baykal, bulanık bir ortamda bu değişikliğin yapılmak istendiğini söyledi.



"Bu Anayasa'yı kim istiyor? Belli değil. Kim, Anayasa'yı niçin değiştirmek istiyor?" diye soran Baykal, Anayasa değişikliği konusunda hükümetin çok talepkâr bir durumda olduğunu belirtti.



AKP'nin daha önce bir çalışma yapıp Anayasa taslağı ortaya çıkardığını hatırlatan Baykal, oradaki tabloya bakıldığı takdirde nasıl bir Anayasa'nın ortaya çıkacağının görülebileceğini kaydetti.



Baykal, "Türkiye'nin gündemine taşınmak istenen yeni Anayasa ile ilgili değişikliği görmek istiyorum. Yargıyı siyasi denetim altına almak istiyorlar. Bu arayışın çıkış noktası da Anayasa Mahkemesi'nin yapısında değişiklik istiyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu getirmek istiyorlar" dedi.

