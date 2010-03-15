Baykal'dan Keko'ya Arda forması

T24

Türkiye'ye güveniyoruz

Keko'ya Arda forması

Baykal, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ve beraberindeki heyetle geldiği Elazığ'da, depremin en çok etkilediği Okçular köyünde incelemelerde bulundu.İlk olarak taziye çadırını ziyaret eden Baykal, burada köy imamının depremde hayatını kaybedenler için okuduğu duayı dinledi.Duanın ardından, bölgeye depremin ortaya çıkarttığı durumu incelemek için geldiğini belirten Baykal, ''Ortaya çıkan tablo, 10 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren depremin yaşandığını bize gösteriyor. 4 bine yakın konut hasar gördü, 3 bin kadar hayvan telef oldu. Depremin ciddi bir hasara yol açtığı ortada. Mal kaybı ciddi düzeyde görünüyor, 42 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 19'u bu köyde yaşamını yitirdi.Hasarın en çok yaşandığı köy şüphesiz Okçular. 6 şiddetindeki depremde bu kadar büyük hasarın yaşanması üzüntü vericidir. Buradan çıkartmamız gereken dersler var'' dedi.Bir vatandaşın ''Biz Türkiye'ye güveniyoruz'' demesi üzerine Baykal, ''Çok sağolun. Bu duyguyu görmekten çok memnun oldum. Burada bunu sağlayan herkese bir vatandaş olarak teşekkür ederim. Kendilerini kutlarım. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hepimizin başı sağolsun, hepimize geçmiş olsun'' dedi.Konuşmasının ardından Baykal, depremde annesi ve kardeşini kaybeden Keko Çiçek ile de görüştü.Çocuğun Galatasaray taraftarı olduğunu öğrenen Baykal, Keko'ya Arda'nın imzası olan bir Galatasaray forması gönderilmesi için Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile telefonla görüştü.Keko'nun deprem bölgesine Arda Turan'ın gelmesini istemesi üzerine ise Baykal, ''Arda'yı herkes istiyor. O iş belki biraz zor olur ama ilerleyen günlerde ya Arda buraya gelir ya da seni İstanbul'a götürürüz. Bir şekilde kucaklaşmanız sağlanır'' dedi.Baykal, daha sonra Yukarı Demirci köyündeki incelemelerinin ardından deprem bölgesinden ayrıldı.