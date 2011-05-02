-BAYKAL'DAN KASET AÇIKLAMASI ANTALYA (A.A) - 02.05.2011 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya milletvekili adayı Deniz Baykal, ''Son dönemde ortaya çıkan tezgahlar, artık deşifre olmuştur. Türk siyaseti açısından kaygı verici bir durumdur. Böylesine organize işlerin, devletin bilgisi dışında gerçekleştirilmesi mümkün değildir'' dedi. Seçim çalışmalarını Antalya'da sürdüren Baykal, CHP Antalya İl Başkanı Özer Ülken ve milletvekili adaylarıyla Manavgat'ta partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada konuşan Deniz Baykal, 12 Haziran'daki seçimlere CHP olarak çok iddialı girdiklerini ve partisinin ortaya koyduğu çözüm önerilerinin millet tarafından ilgi gördüğünü savundu. Seçimlerle birlikte Türkiye'nin yeni bir başlangıç yaşayacağını kaydeden Baykal, CHP iktidarıyla birlikte mazot fiyatlarının 1,5 TL olacağını iddia etti. Türkiye'nin sorunlarının her gün artarak devam ettiğini ileri süren Baykal, ''Bu durum, artık onur kırıcı hale geldi. Böyle bir Türkiye'ye rıza göstermek mümkün değil. Artık 'yeter' denilmeli. Bu tepkiye ihtiyaç var'' diye konuştu. 12 Haziran'da yapılacak seçimlerde iktidara 'dur' demenin zamanının geldiğini ifade eden Baykal, ''Devlet parçalanıyor. Tuzaklar kuruluyor. Herkesin telefonu dinleniyor. Kurumlar, basın ve iş adamları bu duruma sesini çıkaramıyor. Ulusla birliğimiz ve bütünlüğümüz ciddi tehdit altında. Polisimizi tokatlıyorlar kimsenin sesi çıkmıyor. Bu, iyi bir tablo değil'' dedi. Bir gazetecinin, son dönemde CHP ve MHP'ye karşı ortaya atılan iddialar konusunda ne düşündüğünü sorması üzerine de Baykal, şunları söyledi: ''Son dönemde ortaya çıkan tezgahlar artık deşifre olmuştur. Türk siyaseti açısından kaygı verici bir durumdur. Belli siyasi amaçlara yönelik tertipler yapılmakta ve kural dışı, ahlak dışı uygulamalarla siyasi kuruluşlar tahrip edilmek istenmektedir. Bunların zamanlaması da manidardır. Bu olayları tesadüfen veya beşeri zafiyetler olarak düşünmek mümkün değildir. Bunlar organize işlerdir. Böylesine organize işlerin, devletin bilgisi dışında gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Aslında bu olaylara muhatap olanların da olayların bu niteliğini belirtmesini beklerdim. Susarak bu ahlak dışı davranışlara, bel altı vuruşlara prim verilmemelidir. Belden aşağı vurarak siyasi amaçlarına ulaşmak isteyenlerin bizzat kendileri, siyaseten iflas etmişlerdir.'' Baykal, daha sonra partililerle Manavgat Halk Pazarını gezdi.