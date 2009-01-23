Baykal'dan kadın aday şovu

Yarım porsiyon hukuk devleti, laiklik kenarda

Kılıçdaroğlu'na esprili takdim

İstanbul'a 3'lü model



AKP’lilerin korkulu rüyası



İstifaya gerek yok

CHP lideri Deniz Baykal, partisinin yeni belediye başkan adaylarını açıkladı. Resmen açıklanan dokuz adaydan beşinin kadın olması dikkat çekti.İşte adaylar:Özlem Çerçioğlu (milletvekili): Müjgan Alagöz: İris ŞentürkSena KaleliNuran uygunSoner ÇetInMurat KarayalçınAziz KocaoğluKemal Kılıçdaroğlu (milletvekili)Parti Meclisi toplantısından önce adayları açıklayan Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını takdim ederken 'Haydi Kemal Bey haydi kalk' deyince gülüşmelere neden oldu.Baykal Kılıçdaroğlu'nun yerinden kıpırdamaması üzerine 'İstanbul büyükşehir adayı diyorum, gözünün içine bakıyorum, kıpırdamıyor, herşeyde olduğu gibi bunda da çok sağlamcı ismi söylenmeden hareket etmiyor' deyinde salon kahkahaya boğuldu.Baykal İstanbul seçmeninin karşısına üçlü model ile çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Alper Ünlü. İl başkanı Gürsel Tekin, Belediye Meclis Başkan Adayı, şehir planlamacısı Alper Ünlü ise Genel Sekreter olacak.Baykal çağırdıCHP, İstanbul adayını belirlemek için geçen hafta, parti örgütü ve sade vatandaşlara dönük bir anket çalışması başlatmıştı.Hafta başında Baykal’a sunulan anket sonuçlarında Kılıçdaroğlu 1. sırayı almış, Tekin 2., BM’deki görevinden 1 Mart’ta ayrılacak olan Kemal Derviş ise 3. olmuştu. Eski bakanlardan Ercan Karakaş da adaylık için çalışma yürütüyordu.Parti kulislerinde, Tekin’in de İstanbul’da metropol ilçelerinden birisinden aday gösterileceği belirtiliyor.Kılıçdaroğlu’nun, son aylarda haklarındaki usulsüzlük iddialarını dile getirdiği AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli ve Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat partideki tüm yönetim görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.Kılıçdaroğlu, TBMM’de “tarihi düello” diye nitelenen tartışma programına çıktığı Fırat’ın eski ortağı olduğu MENAS A.Ş.’nin hayali ihracat yaparak devletten prim aldığını, bunun da faiziyle birlikte Danıştay kararıyla tahsil edildiğini, ayrıca şirket ürünlerini Hollanda’ya taşıyan TIR’da 89 kg eroin ele geçirildiğini açıkladı.Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le girdiği televizyon düellosunda da doğalgaz sayacı alımında usulsüzlük yapıldığını açıklamış, bu programın sonunda Gökçek’in kamuoyu nezdinde puan kaybettiği yorumları yapılmıştı.Seçim mevzuatı uyarınca Kemal Kılıçdaroğlu’nun 29 Mart’ta aday olabilmek için milletvekilliğinden istifa etmesine gerek bulunmuyor. Kılıçdaroğlu’nun, seçilememesi durumunda yeniden milletvekilliği yapmasının önünde de yasal engel yok. 29 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun ipi göğüslemesi durumunda sadece milletvekilliğinden istifasına ilişkin dilekçesinin usulen TBMM Genel Kurulu’nda okunarak oylanması gerekiyor.