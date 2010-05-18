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Politika

Baykal'dan İl Başkanları'na: Gelmeyin...

Deniz Baykal, bugünkü il başkanları toplantısından sonra kendisiyle görüşmek isteyen başkanlara "Gelmeyin" dedi.

18 Mayıs 2010 03:00

T24 - CHP'nin istifa eden eski genel başkanı Deniz Baykal, bugünkü il başkanları toplantısından sonra kendisiyle görüşmek isteyen başkanlara "gelmeyin" dedi.


Deniz Baykal, daha önce randevu verdiği il başkanlarına Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaların ardından "gelmeyin" dedi.


Bu arada Deniz Baykal, CHP'nin Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve Antalya İl Başkanı Özer Ahmet Ülken ile biraraya geldi.


Alınan bilgiye göre, Kaptan ve Ülken, Baykal'ın evinin bulunduğu Angora Evleri Sitesine geldi.


Baykal, Kaptan ve Ülken ile evinde bir süre görüştü.

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