Baykal'dan gönül alma telefonu

CHP lideri Deniz Baykal, Sebahat Akkiraz'ı aradı 'Bir ihmalimiz olmuşsa bunu telafi etmek isterim' dedi.

Baykal, Sebahat Akkiraz'ı aradı 'Bir ihmalimiz olmuşsa bunu telafi etmek isterim' dedi.

Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz'ın 'Fikren Deniz Baykal'a yakınım ama o beni hiç anmaz' sözlerini okuyan CHP lideri, hemen telefona sarıldı. Baykal, Akkiraz'a 'Bir ihmalimiz olmuşsa bunu telafi etmek isterim' dedi

Sabahat Akkiraz'ın Akşam gazetesinde yayınlanan açıklamasını okuyan Deniz Baykal, dün ilk iş olarak Akkiraz'ı telefonla arayıp gönlünü aldı. Akkiraz'a, 'Çok önem verdiğim bir sanatçısınız' diye hitap eden Baykal, 'Bir ihmalimiz varsa en kısa sürede telafi etmeye hazırım' dedi. Baykal'ın bu sözleri, en güzel Alevi türkülerinden 'Duydum dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil'i hatırlattı.

'Bizzat benim görevim'

Sanatçı'nın sitemi üzerine telefonla arayan Baykal'ın 'Şahsıma ilişkin güzel sözlerinizden, dolayı teşekkür ederim. Gerçekten de sizinle fikren yakınız. Ama bu arada, yoğunluktan dolayı size karşı bir ihmalimiz olmuşsa ya da böyle bir algılama varsa, bunu telafi etmek isterim. Bunu telafi etmek de bizzat benim görevimdir. Siz toplumda geniş kesimlerce de sevilen, benim de çok sevip, değer verdiğim, önemli bir sanatçısınız' dediği öğrenildi.

'Tatlı tatlı konuştuk'

Baykal, sorusu üzerine 'Tatlı tatlı sohbet ettik. Çok mutlu oldu. Yüz yüze görüşüp, konuları etraflıca konuşma arzumuzu ortaya koyduk. Sabahat Hanım, hem sanatçı kişiliği, hem de bizim de önemsediğimiz toplumsal sorunlara yönelik duyarlılığı ile çok değer verdiğim ve sevdiğim bir kardeşimizdir. Bu nedenle, sıcağı sıcağına telefon etmeyi doğru buldum' diye konuştu.

'Araması büyük incelik'

Sabahat Akkiraz, röportajın ardından Baykal'ın kendisini telefonla aramasından oldukça mutlu oldu. Sanatçı, Baykal'ın 'Hanımefendi lütfen görüşelim, taleplerinizi konuşalım' çağrısını 'Büyük incelik' olarak nitelendirdi. Baykal'ın kendisine 'Biz sizi severiz, fikir birliğimiz vardır. Bizim de bazı şeyleri düşünemediğimiz olur. Lütfen gelin ve görüşelim' dediğini aktaran Akkiraz, davetin yerini ve gününü Deniz Baykal'ın kararlaştıracağını belirtti. Akkiraz 'Deniz Bey modern bir anlatım kullandı. 'Hanımefendi' diye hitap itmesi büyük incelikti' diyerek telefondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ne demişti?

Başbakan Erdoğan'ın AKP Kongresi'nde dile getirdiği simge 14 isim arasında sayılmasını Alevi sanatçı şöyle yorumlamıştı:

'Başbakan'ın siyasi fikri bana uzak ama yine de incelik göstermiş. Ben fikren Deniz Baykal'a yakınım ama o da beni anmaz. CHP'lilerin bizi oy deposu gibi görmemesi lazım.'

Sırada yüz yüze sohbet var

CHP lideri, Alevi sanatçıyla en kısa sürede bir araya gelerek Türkiye'nin önemli sorunlarını da kapsayan konularda sohbet edecek.