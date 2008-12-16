Baykal'dan Erdoğan'a sorular

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın TBMM Genel Kurulunda, 2009 yılı bütçesi görüşmelerinde grubu adına yaptığı konuşmadan satır başları:
Baykal, konuşmasında Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:
- Hariri ailesine kaynak karşılığı ne alındı?
- TMSF Başkanının açıklamalarının anlamı ne?
- Başbakan, TMSF Başkanı’na ‘neden pahalıya satıyorsun’ dedi mi?
- Hakkındaki iddialara rağmen RTÜK Başkanı görevine devam edecek mi?
- Sabah – atv satışı konusunda da soru işaretleri var
- Başbakan damadının mı, Hazine’nin mi yanında?
- Kriz bilinseydi, Sabah- atv için kredi verilir miydi?
- Türkiye muz cumhuriyeti mi?
- Başbakan, rafineri için Berlusconi ve Çalık grubuna söz verdi mi?
- Başbakan, ABD’de İran için söz verdi mi?
Baykal’ın konuşmasından diğer satır başları:
- Müslümanların parası belli bir siyaset için kullanıldı
- Deniz Feneri davası büyük bir skandaldır
- Deniz Feneri’nden gelen paralarla yandaş Tv kuruldu
- Sabah - atv’nin Katarlı ortağı yüzde 50 hisseye sahip
- Yolsuzlukların çözümü dokunulmazlıktır
- Tüm dokunulmazlıkların kaldırılmasına tam destek veririz
- Bürokrasi dahil tüm kurumlarda dokunulmazlıkları kaldıralım
- Başbakan’ın Kafkasya projesi amacına ulaşamadı
- Kimsenin kimseye ‘beğenmiyorsan çek git’ demeye hakkı yok
- Bu topraklarda herkesin yaşamaya hakkı vardır
- Pompalı silah kullanımına destek hükümete yakışmıyor
- Türkiye’yi bol ve ucuz döviz mahvetti
- Yeni dünya düzenine göre şekillenecek bir ekonomi anlayışı gerekiyor