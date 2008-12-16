Baykal'dan Erdoğan'a sorular

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın TBMM Genel Kurulunda, 2009 yılı bütçesi görüşmelerinde grubu adına yaptığı konuşmadan satır başları:



Baykal, konuşmasında Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:



- Hariri ailesine kaynak karşılığı ne alındı?



- TMSF Başkanının açıklamalarının anlamı ne?



- Başbakan, TMSF Başkanı’na ‘neden pahalıya satıyorsun’ dedi mi?



- Hakkındaki iddialara rağmen RTÜK Başkanı görevine devam edecek mi?



- Sabah – atv satışı konusunda da soru işaretleri var



- Başbakan damadının mı, Hazine’nin mi yanında?



- Kriz bilinseydi, Sabah- atv için kredi verilir miydi?



- Türkiye muz cumhuriyeti mi?



- Başbakan, rafineri için Berlusconi ve Çalık grubuna söz verdi mi?



- Başbakan, ABD’de İran için söz verdi mi?





Baykal’ın konuşmasından diğer satır başları:



- Müslümanların parası belli bir siyaset için kullanıldı



- Deniz Feneri davası büyük bir skandaldır



- Deniz Feneri’nden gelen paralarla yandaş Tv kuruldu



- Sabah - atv’nin Katarlı ortağı yüzde 50 hisseye sahip



- Yolsuzlukların çözümü dokunulmazlıktır



- Tüm dokunulmazlıkların kaldırılmasına tam destek veririz



- Bürokrasi dahil tüm kurumlarda dokunulmazlıkları kaldıralım



- Başbakan’ın Kafkasya projesi amacına ulaşamadı



- Kimsenin kimseye ‘beğenmiyorsan çek git’ demeye hakkı yok



- Bu topraklarda herkesin yaşamaya hakkı vardır



- Pompalı silah kullanımına destek hükümete yakışmıyor



- Türkiye’yi bol ve ucuz döviz mahvetti



- Yeni dünya düzenine göre şekillenecek bir ekonomi anlayışı gerekiyor

