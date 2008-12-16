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Politika

Baykal'dan Erdoğan'a sorular

CHP lideri Baykal, Meclis'te bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan'a şu soruları yöneltti...

16 Aralık 2008 02:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın TBMM Genel Kurulunda, 2009 yılı bütçesi görüşmelerinde grubu adına yaptığı konuşmadan satır başları:

Baykal, konuşmasında Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

- Hariri ailesine kaynak karşılığı ne alındı?

- TMSF Başkanının açıklamalarının anlamı ne?

- Başbakan, TMSF Başkanı’na ‘neden pahalıya satıyorsun’ dedi mi?

- Hakkındaki iddialara rağmen RTÜK Başkanı görevine devam edecek mi?

- Sabah – atv satışı konusunda da soru işaretleri var

- Başbakan damadının mı, Hazine’nin mi yanında?

- Kriz bilinseydi, Sabah- atv için kredi verilir miydi?

- Türkiye muz cumhuriyeti mi?

- Başbakan, rafineri için Berlusconi ve Çalık grubuna söz verdi mi?

- Başbakan, ABD’de İran için söz verdi mi?


Baykal’ın konuşmasından diğer satır başları:

- Müslümanların parası belli bir siyaset için kullanıldı

- Deniz Feneri davası büyük bir skandaldır

- Deniz Feneri’nden gelen paralarla yandaş Tv kuruldu

- Sabah - atv’nin Katarlı ortağı yüzde 50 hisseye sahip

- Yolsuzlukların çözümü dokunulmazlıktır

- Tüm dokunulmazlıkların kaldırılmasına tam destek veririz

- Bürokrasi dahil tüm kurumlarda dokunulmazlıkları kaldıralım

- Başbakan’ın Kafkasya projesi amacına ulaşamadı

- Kimsenin kimseye ‘beğenmiyorsan çek git’ demeye hakkı yok

- Bu topraklarda herkesin yaşamaya hakkı vardır

- Pompalı silah kullanımına destek hükümete yakışmıyor

- Türkiye’yi bol ve ucuz döviz mahvetti

- Yeni dünya düzenine göre şekillenecek bir ekonomi anlayışı gerekiyor

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