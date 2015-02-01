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Baykal'dan Egemen Bağış açıklaması

'Ne yapacağım, orada birbirimizle kavga mı edeceğiz?'

01 Şubat 2015 13:28

Eski CHP Lideri Deniz Baykal, İsviçre'deki Ermeni soykırımı davasına ilişkin izlenimlerini anlatırken Egemen Bağış konusuna da değindi. Baykal, "AİHM’nin protokolüne göre duruşma salonunda oturduk. Aynı konseyde o AK Parti’yi temsil ediyor, ben CHP’yi" diye konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre, İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek’in AİHM’de görülen “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” davasını yerinde izleyen Baykal “Bu tarihi bir olaydır, kişi olayı değildir. Kimse bu olaya dudak bükmeye, küçümsemeye ya da Ermeni düşmanlığı gibi anlamaya, takdim etmeye kalkmasın. Türkiye hukukunu koruyor” dedi.

Baykal'ın açıklamaları şöyle:

 

'AİHM protokoluna göre oturduk’

 

“AİHM’nin protokolüne göre duruşma salonunda oturduk. Aynı konseyde Egemen Bağış AK Parti’yi temsil ediyor, ben CHP’yi. Duruşmada milletvekillerine belli bir yer ayrıldı. Orada ‘İsteyen istediği yerde oturur’ diye bir şey yok. Bizim dışımızdaki bir düzen. Ben oturdum arkasından o geldi oturdu. Solumda da Dışişleri Komisyonu Başkanı Ferhat Bey vardı. Sağımda da eski bakan olarak o duruyor. Ne yapacağım? Orada birbirimizle kavga mı edeceğiz? Meclis’teki oylamada anlayışımın gereğini yapmışım. Egemen Bey’in kendisi de biliyor, benim ne yaptığımı.”

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