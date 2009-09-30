Baykal'dan DTP'lilerin yargılanması hakkında konuştu

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, DTP'li milletvekillerinin ifade vermek üzere mahkemeye zorla getirilmeleriyle ilgili değerlendirmede bulunurken, "konuya yasal çözüm bulunması gerektiğini" belirtti. CHP, TBMM'de bir uzlaşma sağlanırsa Cumhurbaşkanının Parlamento tarafından seçilmesi sistemine yeniden dönülmesine yönelik düzenlemeye destek verecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Deniz Baykal başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre, gündemdeki konuların değerlendirildiği toplantıda DTP'li milletvekillerinin mahkemeye zorla getirilmeleri kararı da ele alındı.

Baykal, buna ilişkin olarak, "Yasal çözüm bulunmalı. Biz her zaman dokunulmazlıkların daraltılmasından yana olduk" dedi.

Konunun yasal çözümüne yönelik öneriler de getiren Baykal, "Ya dokunulmazlar kaldırılır ya da bütün dokunulmazlık dosyaları TBMM Genel Kurul'unda görüşülür, dokunulmazlıklar kaldırılır ve herkes gider hesabını yargıda verir" diye konuştu.

MYK toplantısında Hükümet'in TBMM'ye sevk etme kararı aldığı Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin uyum yasası da ele alındı.

Baykal, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin alt yapısının bulunmadığını vurgulayarak, TBMM'de bir uzlaşma sağlanırsa Cumhurbaşkanının Parlamento tarafından seçilmesine yönelik sisteme yeniden dönülmesine yönelik düzenlemeye destek vereceklerini söyledi.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin de değerlendirildiği toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un konuya ilişkin açıklamalarına dikkati çeken Baykal, Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasının Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkması koşuluna bağlanmadığının görüldüğünü savundu.

Baykal, "Demokratik Açılım" konusunda ise Hükümet'in hala konuya ilişkin somut veriler ortaya koymadığını ifade etti.

Anayasa değişikliği, ana dilde eğitim gibi konularda yapılan açıklamaların Hükümet'in kafasının karışık olduğunu ortaya koyduğunu savunan Baykal, "Hükümet 2 aydır hiçbir somut açıklama yapmadı. Toplumu 2 ay beklentide tutamazsınız ya somut bir yol haritası ortaya koyacaklar ya da konuyu dalgalandırıp, unutturup, gündemden kaldıracaklar. Gelinen nokta bu" dedi.

CHP MYK, toplantıda Olağan Kurultay sürecinin 12 Ekim'de başlamasını kararlaştırdı. Olağan Kurultay'ın da bu takvim içerisinde 2010 yılının Mayıs ayı sonunda ya da Haziran ayı başında yapılması planlanıyor.