Baykal'dan 'Dik dur'a teşekkür

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisine çarşaflı kadınların katılımıyla ilgili kendisine destek veren ve "Eleştirilere aldırma, dik dur" diyen AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'a, tavsiyesi için teşekkür etti.CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın'la birlikte yaptığı basın toplantısında, bir gazetecinin Erdoğan'ın sözlerini hatırlatması üzerine Baykal, şunları söyledi:“Ben böyle bir tavsiyenin arkasında ne yatıyor sorusunu hiçbir şekilde sormuyorum. Böyle bir tavsiyeyi memnuniyetle karşılıyorum. Böyle bir anlayış için ben herkese içtenlikle teşekkür ederim. Bu konuya biz iyi niyetle bakıyoruz. Bizim izlediğimiz politikalar konusunda dik durma tavsiyesine ihtiyaç gösteren hiçbir durumun bulunmadığını takdir edersiniz. CHP olarak biz daima iddialarımızın, sözlerimizin arkasında olduk. Tutarlılık ve süreklilik bizim için bir temel ilkedir. Bunu daima gözettik. Bir kompleks konusu olarak görmüyorum. Her türlü telkine tavsiyeye açığız. Hepsini memnuniyetle karşılarım. Obama’ya telkin yapan bir kişinin bize telkin yapmasında şaşılacak hiçbir şey yok. Teşekkür ederiz, eksik olmasın, sağolsun.”