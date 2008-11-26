T24 LogoT24 Logo
Politika

Baykal'dan 'Dik dur'a teşekkür

Baykal, partisine çarşaflı kadınların katılımıyla ilgili kendisine destek veren ve 'Dik dur' diyen Başbakan Tayyip Erdoğan'a, tavsiyesi için teşekkür etti.

26 Kasım 2008 02:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisine çarşaflı kadınların katılımıyla ilgili kendisine destek veren ve "Eleştirilere aldırma, dik dur" diyen AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'a, tavsiyesi için teşekkür etti.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın'la birlikte yaptığı basın toplantısında, bir gazetecinin Erdoğan'ın sözlerini hatırlatması üzerine Baykal, şunları söyledi:
“Ben böyle bir tavsiyenin arkasında ne yatıyor sorusunu hiçbir şekilde sormuyorum. Böyle bir tavsiyeyi memnuniyetle karşılıyorum. Böyle bir anlayış için ben herkese içtenlikle teşekkür ederim. Bu konuya biz iyi niyetle bakıyoruz. Bizim izlediğimiz politikalar konusunda dik durma tavsiyesine ihtiyaç gösteren hiçbir durumun bulunmadığını takdir edersiniz. CHP olarak biz daima iddialarımızın, sözlerimizin arkasında olduk. Tutarlılık ve süreklilik bizim için bir temel ilkedir. Bunu daima gözettik. Bir kompleks konusu olarak görmüyorum. Her türlü telkine tavsiyeye açığız. Hepsini memnuniyetle karşılarım. Obama’ya telkin yapan bir kişinin bize telkin yapmasında şaşılacak hiçbir şey yok. Teşekkür ederiz, eksik olmasın, sağolsun.”

Erdoğan'dan Baykal'a destek

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24