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Politika

Baykal'dan çiftçiye sitem

Salihli'de konuşan CHP Lideri Baykal, 'Hep ağlaşıyorsunuz, sonra yine oy veriyorsunuz" diye sitemde bulundu.

10 Ekim 2008 03:00

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Günleri'ne katılan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çiftçilere boş vaatlere ve yalan sözlere kanmamaları çağrısında bulundu. Şikayet ettikleri halde yine de AKP'ye oy verildiği imasında bulunan Baykal, şöyle devam etti:

“Hep ağlaşıyorsunuz, sonra oy veriyorsunuz. Bunu kıracağız. Sorunun çözümü sizin elinizde. O gücü bir torba yiyeceğe değişmeyin. Yalan vaatlere, boş sözlere o gücü teslim etmeyelim. Teslim etmezseniz Türkiye'yi zıplatırsınız. Bir ülkede, yolsuzluklar almış başını gidiyorsa, dürüst yönetim hayal haline gelmişse, bu konular çiftçimizin ilgi konuları arasında yeralmalı.
Yolsuzluk beni ilgilendirmez, tarlama bakarım) dememelisiniz. Kul hakkına, helale, sahip çıkacaksın. Bunu hep birlikte yaparsak, üstesinden geliriz. Yüzde 47 oyu vermişsiniz, şımarmışlar, hakaret etme hakkını kendilerinde görmüşler. Yanlış olan, ona bu oyu vermektir. Oyunu kısıver, bak ne halde. O hakaretleri yapabilir mi? Anahtar, güç sizin elinizde. Anahtarı sandık kilidine sokun, çevirin, çiftçinin önünü, hakkın, adaletin önünü açın.”

Çiftçilerin kendilerine yapılan haksız uygulamanın hesabını sormaktan vazgeçmemelerini isteyen Baykal, “Haksızlığa boyun eğmeyin. Yanlışa, zulme teslim olmayın. Eğer gereğini yaparsanız, merak etmeyin, Türkiye'nin yüzünü hep berabar güldürürüz. Biz bunun için yola çıktık. Birlikte Türkiyemize sahip çıkmak istiyoruz. Sizlerin desteğiyle aşamayacağımız güçlük yok” dedi.
Salihli'de düzenlenen bu etkinliğe 3 yıldır katıldığını belirten Baykal, “İnşallah önümüzdeki tarım fuarında da birlikte oluruz. O zaman, ‘Bakın çiftçiye neler getirdik’ diyen bir konuşmayı size yapma imkanı bulurum.

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