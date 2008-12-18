Baykal'dan Büyükerşen'e davet: Adayımız ol

Büyükerşen: Bir şartla CHP’ye geçebilirim

Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP lideri Baykal DSP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve yine DSP’li Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun’a çağrıda bulundu.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP’den aday olmaları için DSP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve yine DSP’li Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun’a çağrıda bulundu. Büyükerşen, “Halkıma sorduktan sonra karar vereceğim” dedi. Torun ise partisini değiştirmeyeceğini söyledi.Baykal, önceki gece CNN Türk’te Büyükerşen ile ilgili soruyu özetle şöyle yanıtladı: “Biz başarılı, sevilen ve seçilmesini istediğimiz bizim dışımızda da belediye başkanlığı yapan insanları ilgiyle izliyoruz. Mesela Yılmaz Bey (Büyükerşen) bu çerçevededir. Aynı şekilde Ordu Belediye Başkanı da (Seyit Torun) adayımız olmayı kabul ederse büyük memnuniyet duyarız. Eskişehir’de büyükşehir adayı ile ilçe ve belde adaylarının aynı partide olması önemli. Dışarıdan DSP adayı olarak Büyükerşen’in desteklenmesi seçim kazanmak için yeterli olmayabilir.”Baykal’ın “CHP’nin adayı ol. Alt kademe ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini de birlikte belirleyelim” mesajını Büyükerşen’e ilettiği; Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün DSP’ye katılmasından rahatsız olduğu ifade edilen Büyükerşen’in ise Baykal’a “Bir süre daha düşünmek istiyorum. Halkıma danışacağım ve bir hafta sonra kararımı vereceğim” haberi gönderdiği öğrenildi.DSP’li Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun ise “22 Temmuz’da bir DSP-CHP işbirliği oldu, bana göre şimdi de olabilir. Ama bu olamıyorsa bir parti değişikliği benim yaptırdığım kamuoyu yoklamalarında uygun görülmüyor” diyerek çağrıya olumsuz yanıt verdi.