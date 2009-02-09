Baykal'dan Brüksel adımı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.





THY'ye ait uçakla Brüksel'e hareket eden Baykal, bugün AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn ile görüşecek.



Baykal, yarın da CHP Avrupa Birliği Temsilciliği'ni açarak burada bir basın toplantısı düzenleyecek.



Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri John Monks'un onuruna vereceği öğle yemeğine de katılacak olan Baykal, Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Avrupa Politikalar Merkezi'nde (The EPC) Türkiye-AB ilişkileri ve sosyal demokrat vizyonu üzerine bir konuşma yapacak.



Temasları kapsamında aynı gün Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barosso ile görüşecek olan CHP Genel Başkanı Baykal, Avrupa Parlamentosu'nda İngiliz İşçi Partisi önderliğinde kurulan Türkiye'nin Dostları Grubu törenine katılacak ve bir konuşma yapacak.



Deniz Baykal ayrıca, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.