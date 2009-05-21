Baykal'dan belediyelere çağrı

CHP Genel Başkanı, Samsun'da yaptığı açıklamada, ''Belediyelerimizden öncelikle istediğimiz işlerden birisi yurt açılması'' dedi.



Samsun Atakum Belediye Başkanlığı'nı ziyareti sırasında partililerle biraraya gelen Baykal, partililerin sorunlarını dinledi.



Kendisinden çeşitli isteklerde bulunan partilerden bazılarının yurt yaptırılması talebi üzerine Atakum Belediyesi'nin böyle bir projesi bulunduğunu belirten Baykal şunları söyledi:

''Belediyelerimizden öncelikle istediğimiz işlerden birisi yurt açılması. Üniversite öğrencileri için yurt açılması. Özellikle de kız yurdu açılması. Çünkü en çok tesir altına alınanlar kızlarımız. Kızların kaybedilmesinin topluma bedeli çok fazla, sahiplenmemiz lazım. Onun için yurt açılsın. Erkekler için de kızlar için de açılsın. Ama kız öğrenci daha öncelikli olsun. Bütün belediyelerimiz ellerindeki olanakları bu amaçla kullanmalıdır.''



Belediyelerin yurt yaptırmalarına mali olanaklarının elvermemesi halinde bu işe öncülük yaparak katkı verecek insanları biraraya getirebileceğini de ifade eden Baykal, ''Bu, yurtların gerçekleştirmesi, işletilmesi ve yönetilmesini sağlayabilir. Çok önemli bir iş. İnsanlar günümüzde bu işin önemini kavradılar'' diye konuştu.



‘Mesaj alınmıştır’



Ziyaret sırasında 10 yaşındaki bir öğrencinin Belediye Başkanı Metin Burma'nın masasının üzerine bıraktığı ''Sayın Genel Başkanım, 10 yaşındayım. Gelecekten korkuyorum, Atatürk ilkeleri ile büyümek istiyorum'' şeklindeki notunu okuyan Baykal, ''mesaj alınmıştır'' diye konuştu.



Baykal, Atakum'da çeşitli açıklamalarda bulundu. ''Önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin geleceğinde bir yıldız gibi parlayacağı dönem olacaktır'' diyen ve Belediye binasının balkonunda vatandaşlara seslenen Baykal, 29 Mart'ta AKP'nin oylarının geçen seçimin altına düştüğünü ve bunun gidişin işareti olduğunu söyledi.



‘Saylan’a yapılan adalet midir?’



Baykal, ÇYDD Başkanı Türkan saylan ve Deniz feneri soruşturmasına da değinen Baykal, Saylan'ın ülke için yaptıklarını anlattı ve "...Birden bire ''Gel buraya diyorlar. Gel buraya, bu kadar iyilik cezasız kalmaz. Gel hesap vereceksin diye sabaha karşı 04.00'da 04.30'da evi basılıyor bütün eşyaları taranıyor. İki de bir geliyor ifade veriyor, bir suçlu gibi izleniyor. Türkiye'de yaptıkları ortada. 70'i geçmiş 75 yaşına yaklaşmış bir hanımefendi. Türkiye'de dürüst namuslu çalışan insana bu muamele, bu hak mıdır? Adalet midir?'' diye sordu.



Baykal, Deniz Feneri ile ilgili olarak da, "...Bu insanlara yönelik ne yapıyoruz? Emniyetimiz ne yapıyor? Savcılarımız ne yapıyor? Polisimiz ne yapıyor? Adaletimiz ne yapıyor. Seyrediyoruz değil mi... Saat 04.30'da Türkan Saylan'ın evini basıyoruz, bu yolsuzluğu yapanlar ellerini kollarını sallayarak serbestçe ortalıkta dolanıyorlar. Hak mıdır? Adalet midir?'' dedi.



''Samsun, adına, tarihteki yerine yakışan öncülüğünü yeniden üstlenmelidir, üstlenecektir'' diyen Baykal, Samsunlulardan genel seçimlerde destek istedi.



