Baykal’dan Başbakan’a ‘maganda’lı yanıt

Baykal, işsizliğe karşı öneri paketini beğenmeyip 'İşine bak' diyen Başbakan'a ' Sen ne biçim siyasetçisin? Bir maganda üslubûdur gidiyor' cevabını verdi.



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Mardin mitinginde "Baykal'a da Bahçeli'ye de sesleniyorum. İşsizliğe çare formülünüzü açıklayın. Uymazsam siyaseti bırakarım" demesine CHP lideri Baykal'dan geçtiğimiz günlerde 7 maddelik öneri paketiyle yanıt gelmişti.



Bu önerilerin ardından tepkisi merakla beklenen Erdoğan’ın, Baykal’a, “Kendi işine bak”, “İktidara gelmen için kırk fırın ekmek yemen lazım” şeklindeki karşılığı CHP Lideri’ni kızdırdı.



Radikal gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Yetkin’e değerlendirmelerde bulunan Baykal, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



“Bütün dünya tedbir paketi ilan etti, biz etmiyoruz. Biz bunu seçim ortamına,meydanlara taşıyınca ‘Sen söyle de yapayım’ dedi. Ben klasik politikacı tavrına girip ‘Bilmiyorsan in aşağı’ diyebilirdim, ‘İktidara gelince söylerim’ diyebilirdim, mesela ‘Özelleştirmeseydin’ deyip suçlama tavrına girebilirdim. Bunları yapmadım. Onun yerine işsizliği hepimizin sorunu bilip, bugünkü koşullarda hemen uygulanabilecek şekilde, işsizlik sorununa 7 anlamlı cevap verdim. Katkı da veririz, Meclis’e getirirseniz destek de veririz dedim. Bu işten anlayanlar önerilerimi makul ve uygulanabilir buldu. Bizim bu iyi niyetli ve yapıcı yaklaşımımıza ne dedi Başbakan? ‘Kendi işine bak’ dedi, ‘İktidara gelmek için kırk fırın ekmek yemen lazım’ dedi. Karşılığı bu mudur?



Şimdi soruyorum: Sen ne biçim siyasetçisin? Bir maganda üslubûdur gidiyor. Türkiye de

bunu seyrediyor. Bu sorumsuzluklar karşılıksız mı kalacak? Bu maganda üslubunun bir sonu olacak mı?”

