-BAYKAL'DAN ALTAYLI'YA CEZA DAVASI İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, Fatih Altaylı hakkında Baykal ile ilgili yaptığı haber nedeniyle Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca ceza davası açıldığını bildirdi. Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Altaylı hakkında, Baykal'la ilgili ''Deniz Baykal'ın Deniz Açılımı ve Tekne'' haberine ilişkin yaptıkları suç duyurusu sonucunda, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''Basın yoluyla hakaret ve iftira'' suçlamasıyla ceza davası açıldığını kaydetti. Muzaffer Yılmaz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Yine Altaylı'nın, Deniz Baykal'a ilişkin yapılan siyasi komplodaki kaset olayına atıfta bulunarak, 'Deniz Baykal'ın görüntülerle belgelenen ilişkisini ben bundan çok değil bir ay önce yazsaydım' şeklindeki yalan ve iftira niteliğindeki haberi nedeniyle Fatih Altaylı hakkında Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile ceza davası açılmasına karar verilmiştir. Müvekkil hakkında asılsız, yalan haber ve iftira ile ilgili bu haberleri yapan ve belli amaca hizmet eden kişilere ilişkin kararlı bir şekilde hukuki süreç işletilecektir.''