Baykal'dan 'AKPM kararı' yorumu: Avrupa ilişkileri resmi bir 'hayır' tavrı ile karşı karşıya

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, AKPM'de çıkan Türkiye'nin tekrar izleme sürecine alınmasına ilişkin karara dair "Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri açısından tarihi bir dönüm noktasına geldik. On yıllardır geliştirilen Avrupa ilişkileri, bugün (dün) resmi bir Hayır tavrı ile karşı karşıya kaldı. AKPM Türkiye Avrupa ilişkileri bakımından çok önemli bu kararı net bir şekilde aldı. Bu ilişki sadece Avrupa ve Türkiye açısından değil; Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından dünyanın değerlendirmesiyle yüzleşmek zorunda kaldı" görüşünü savundu.

Baykal Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi yeniden siyasi denetime alma kararını eleştirerek, "Çok üzüntü verici bir olay. Çok somut, hukuk, demokrasi, özgürlükler konusunda somut gerçeklere dayanarak bu kararları aldılar. CHP'li dört milletvekili olarak hep beraber AKPM'nin bu kararına karşı çıktık. Biliyoruz ki, Avrupa Konseyi bu kararı, Türkiye'deki iktidar uygulamalarını dikkate alarak almıştır. Bunun farkındayız. Ama Türkiye iktidardan ibaret değildir. Son referandum açıkça kanıtlamıştır ki Türkiye'de daha da güçlü olan bir muhalefet vardır. Bu kararın muhatabı komisyon penceresinden bakınca iktidardır. Ben biliyorum ki bu kararın muhatabı Türkiye'dir. Avrupa Konseyi, Türkiye'deki manzarayı eşit 47 üyeden herhangi birisi gibi sürdürmeyi reddetmiştir. Karar ile demiştir ki; siz gözetim altına alınacaksınız. Sizin her adımınız incelenecek, izlenecek. Siz normal bir Avrupa Konseyi üyesi konumunu kaybettiniz denmiştir. Bu ağır bir tablodur maalesef" dedi.

"Çok üzüntü verici olay"

Kararın üzüntü verici olduğunu belirten Baykal, "Türkiye'yi Avrupa'ya taşıma iddiası ile işbaşına gelen iktidar, 14 yılın sonunda Türkiye'yi bu konuda ciddi bir umutsuzluk ile karşı karşıya bırakmıştır. Çok üzüntü verici bir olay. Bu olayı sadece bir Türkiye karşıtlığı ile ülkeleri suçlayarak Avrupa kurumlarına, siyasi organlarını suçlayarak geçiştirmek mümkün değildir" dedi.

"Çok somut, hukuk, demokrasi, özgürlükler konusunda somut gerçeklere dayanarak bu kararları aldılar"

Baykal, "Çünkü çok somut, net hukuk, demokrasi, özgürlükler konusunda somut gerçeklere dayanarak bu kararları aldılar. Bu kararın öncesinde çok özel uzman hukuk kuruluşlarının örneğin Venedik Komisyonu'nun, değerlendirmeleri diğer ciddi hukuk demokrasi kurumlarının Türkiye'deki uygulamalar ile ilgili yaptığı tespitler çok belirleyici olmuştur" dedi.

"CHP'li 4 milletvkili olarak hep beraber AKPM'nin bu kararına karşı çıktık"

Baykal, "Biz CHP milletvekilleri olarak bu oylamada, her şeye rağmen Türkiye'deki büyük hukuk ihlallerini bildiğimiz halde, demokrasi ile ilgili olumsuzlukların tümünün farkında olmamıza rağmen bunlara karşı çok büyük mücadele içinde olduğumuz halde, son anayasa referandumunda getirilmek istenenin nasıl hukuk, demokrasi, insan hakları anlayışından uzak olduğunu bildiğimiz ve Türkiye'ye büyük ölçüde anlatmayı başardığımız halde bütün bunları bir yana bırakarak Türkiye'nin böyle bir tarihi olumsuzluk ile karşı karşıya kalmaması için CHP'li dört milletvekili olarak hep beraber APKM'nin bu kararına karşı çıktık" diye konuştu.

"Son referandum açıkça kanıtlamıştır ki Türkiye'de daha da güçlü olan bir muhalefet vardır"

Baykal, "Biliyoruz ki, Avrupa Konseyi bu kararı, Türkiye'deki iktidar uygulamalarını dikkate alarak almıştır. Bunun farkındayız. Ama Türkiye iktidardan ibaret değildir. Son referandum açıkça kanıtlamıştır ki Türkiye'de daha da güçlü olan bir muhalefet vardır. İktidar, bile yarı yarıya olduğumuzu resmen tespit etmek zorunda kalmıştır" dedi.

"Kararın muhattabı Komisyon pencefesinden bakınca iktidar"

Baykal, AKPM kararının komisyon penceresinden bakıldığında iktidar olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin yarısı, bugün Avrupa Komisyonu'nun tepki gösterdiği görüntüye karşıdır. Bu kararın muhatabı komisyon penceresinden bakınca iktidardır. Ben biliyorum ki bu kararın muhatabı Türkiye'dir. Türkiye'yi böyle bir karara layık görmediğimiz, hak etmediğini düşündüğümüz için bütün yapılan yanlış iktidar uygulamalarına rağmen Türkiye'nin böyle bir muameleye layık olmadığını düşündüğümüz için bütün gücümüz ile CHP milletvekilleri olarak karara ısrarla karşı çıktık. Hayır oyu verdik. Önergelerde de bu tutumuzu sürdürdük. Elden gelenleri yaptık ama bunu burada kabul ettirmenin mümkün olmadığı ortaya çıktı" diye konuştu

"Avrupa Konseyi, Türkiye'deki manzarayı eşit 47 üyeden herhangi birisi gibi sürdürmeyi reddetmiştir"

Baykal, "Avrupa Konseyi, Türkiye'deki manzarayı eşit 47 üyeden herhangi birisi gibi sürdürmeyi reddetmiştir. Demiştir ki; 'siz gözetim altına alınacaksınız. Sizin her adımınız incelenecek, izlenecek. Siz normal bir Avrupa Konseyi üyesi konumunu kaybettiniz' denmiştir. Bu ağır bir tablodur maalesef. Bu tablonun ortaya çıkmaması için hepimiz çok büyük gayret gösterdik hem Türkiye'de hem burada. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden bir tanesidir. Ne zaman? Çok partili dönemine geçiş aşamasında niye siyasi mimarisinin şekilleneceği sırada Türkiye yeni Avrupa oluşumuna kurucu üye olarak çağrılmıştır. Niçin? Çünkü demokratikleşme, hukukun üstünlüğü konusunda samimi bulunmuştur. Desteklenmiştir. Gerçekten de öyle olmuştur. Türkiye birinci sınıf bir ülke konumuna gelmeyi başarmıştır. Şimdi çok daha uygun koşullarda bu konumunu kaybetmiştir. Bundan büyük üzüntü duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Verdiğimiz mücadelenin haklılığı görmenin duygusu içindeyiz "

Baykal, "Bir yandan verdiğimiz mücadelenin haklılığını görmenin duygusu içindeyiz. Ne kadar haklıymışız. Bir yandan da bu sonucu hak etmediğini, iktidarın belki hak ettiğini ama Türkiye'nin hak etmediğini bildiğimiz için de bu sonuçtan büyük üzüntü duyuyoruz. Umarım bu sakıntıları, çelişkileri Türkiye aşacaktır. Türkiye gerçeğine yakışan bir siyasi uygulamayı Türkiye iş başına geçirdiği zaman bu çelişkilerden, çarpıklıklardan kurtulacağımıza yürekten inanıyorum. O günü dört gözle bekliyoruz. Türkiye dünya süper ligi üyesi olarak yola çıktı, şimdi o ligden atılmayı kabul etmiyoruz. Türkiye tekrar dünyanın karşısına eşit başı dik, onurlu bir ülke olarak yerini alacaktır. Böyle suçlamaları, kimse yöneltemez hale gelecektir" diye konuştu.

"Net bir hayır tavrı"

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, AKPM'nin son kararının "tarihi bir dönüm noktası'' olduğunu söyledi.

Strasbourg'ta gazetecilere açıklama yapan Baykal, özetle şunları ifade etti: "Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri açısından tarihi bir dönüm noktasına geldik. On yıllardır geliştirilen Avrupa ilişkileri, bugün resmi bir Hayır tavrı ile karşı karşıya kaldı. AKPM Türkiye Avrupa ilişkileri bakımından çok önemli bu kararı net bir şekilde aldı. Bu ilişki sadece Avrupa ve Türkiye açısından değil; Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından dünyanın değerlendirmesiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Olay, her açıdan önemlidir. Türkiye'yi Avrupa'ya taşıma iddiasıyla iktidara gelenler, ülkemizi büyük bir umutsuzlukla karşı karşıya bırakmıştır. Bu gelişmeyi Avrupalı siyasetçileri suçlayarak geçiştiremezsiniz.''