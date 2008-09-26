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Politika

Baykal'da zafer havası

CHP lideri Baykal, CHP'li Kılıçdaroğlu ile AKP'li Fırat'ın canlı yayınlanan tartışmasını, 'İddialar ispat edildi. Kırmızı hat belgesi muhteşemdi' di

26 Eylül 2008 03:00


CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın canlı yayınlanan tartışmasını, "İddialar ispat edildi. Kırmızı hat belgesi muhteşemdi" diye yorumlayarak Kılıçdaroğlu'nu kutladı.

Hiç terlemedi

Kılıçdaroğlu, milletvekilleri eşliğinde toplantının ardından doğrudan Baykal'ın odasına çıktı. Baykal'ın Kılıçdaroğlu'nu kutlarken, "Hiç terlemedin, çok sakindin, üzerine düşeni yaptın, iddiaları ispatladın" dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Baykal'ın değerlendirmeleri şöyle:

Yayınla o raporu!

"Fırat, 'ispat et iddiaları' diyordu, ispat edildi. Kendisi başka bir rapora dayalı olarak yürüyen süreçte kendisinin mahkum edilmediğini açıklamaya çalıştı. 2007'de beraat ettiğini söyledi. O partide hayali ihracat yapılmamış. Ama 2000'deki rapor ve mahkeme kararları başka bir partide hayali ihracatı tespit ediyor. Biz her partide hayali ihracat yapıldığını söylemedik ki. Madem mahkum edilmedin yayınla o raporu, 2000'deki raporu, 'yayınlamam' diyor.


Fırat'ın iddialara yanıtı fıkra oldu

Tartışmadan çok şey öğrenildi

Basının galibi Kılıçdaroğlu


Yanağından makas alalım

Müfteri ilan ediyor. Orhan Tur da bizim adayımız mı? Bölge İdare Mahkemesi'nin, Danıştay'ın kararları var. 'Hayali ihracat yok' diyordu var olduğunu gördü. Bir partide yapmadın, aferin, makas alalım yanağından alnından öpelim. Ama burada yaptın kardeşim. Biz onun savunduğu noktada suçlama yapmadık zaten. Şimdi kimin müfteri olduğu açıkça ortada. Hangi koşullarda aklandın, onu da bilmiyoruz.

Bu nasıl hisse devri?

İstifasını vermiş, hisseleri devretmiş. Öyle, istifa bir yazıyla olmaz. Hisseler devredilecek. Şirketten ayrılmanın kanıtı hisse devridir. Burada flu taraf var. Ticaret sicil gazetesine yansımasına kadar 8 ay geçiyor. Yönetim kurulu defterini getirsin. Noter onaylı hisse devri var mı? Getirmeliydi ama getirmedi. Ödeme yapılmış, ama neye karşılık hiçbir şey yazmıyor.

Fırat abisini gönlünden koparamamış

İki muazzam belge, kırmızı hat belgesi muhteşem. Kendisi de şaşırdı. Belgeyi istedi. 'Beraat ettik hayali ihracat suçlamasından' diyor ama, hayali ihracattan hüküm giydikleri için kırmızı hatta alınmışlar. MENAS şirketinin avukatı, Fırat'ın yönetimden ayrıldığını söylemesine rağmen, Fırat'ın da adının yer aldığı bir belgeyle, kamyonların kırmızı hattan yeşil hatta alınmasını istiyor. Demek ki MENAS gönlünden koparamamış Fırat abilerini. Zaten eroin de bu tarihten sonra yakalanıyor. Yani yeşil hatta geçirilmiş olsalardı eroin de yakalanamayacaktı. 2 Ağustos 2007'de yeşil hat talebinde bulunuyorlar, 22 Şubat 2008'de eroin yakalanıyor. 'Şoför şaibeli' diyor. Niye şaibeli şoför kullanıyorsun. Bütün bunlar üzüntü verici rastlantılar değil mi? Hayali ihracat olayından sonra ayrılmamış, bu yetmemiş, eroin olayı ortaya çıkınca istifa ediyor."

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