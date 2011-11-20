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Politika

Baykal: ''CHP'nin önüne kurt yumağı atılıyor'' KONYA (A.A)

20 Kasım 2011 15:23

-Baykal: ''CHP'nin önüne kurt yumağı atılıyor'' KONYA (A.A) - 20.11.2011 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Dersim olaylarının tekrar gündeme getirilmesiyle ilgili, ''Türkiye'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bir kurt yumağı atıp, Türkiye'nin enerjisini kendi iç çekişmelerine çekmek isteyebilirler. Ama bizim böyle bir anlayışımız yok'' dedi. Baykal, eski Konya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Yakıcı'nın oğlu İbrahim Özkan Yakıcı'nın düğününe katılmak için geldiği Konya'da, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, parti içi siyasi konulara girmemeye çalıştığını söyledi. ''Mevlana ziyareti sırasında bir siyasi kavga yapmayalım'' diyen Baykal, bir gazetecinin ''Dersim Olayları''nın tekrar gündeme getirilmesine ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti: ''Birileri bunun tadını çıkarmak istiyor olabilir. Öyle anlaşılıyor. Türkiye'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bir kurt yumağı atıp, Türkiye'nin enerjisini kendi iç çekişmelerine çekmek isteyebilirler. Ama bizim böyle bir anlayışımız yok.''

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