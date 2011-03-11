-BAYKAL: BİZE TEBLİGAT GELMEDİ ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında, ifade vermek üzere kendilerine herhangi bir tebligat gelmediğini belirterek, ''bize yansıyan bir şey yok'' dedi. Baykal, CHP İl Başkanları için verilen resepsiyonda, basın mensuplarınca ''Ergenekon soruşturması kapsamında, ifadeye çağrılıp çağrılmadığının'' sorulması üzerine, ''Bize her hangi bir tebligat gelmedi. Bize yansıyan bir şey yok'' diye yanıt verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de aynı soruya ilişkin olarak, ''Bize herhangi bir çağrı söz konusu değil. Resmi bir çağrı yok. Resmi çağrı olursa ifade veririz. Bu haberlerin öneminin tartışılması gerek. Ne oluyor bu Türkiye'de? Hukuk böyle mi işliyor? Bir asparagas haber eğer yargı gündemine gelebilecek durumdaysa Türkiye bitmiştir. Hayırlı işler'' dedi. Tekin, ''Mehmet Haberal'ın, Silivri Cezaevi'ne nakledildiği bilgisi var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz?'' sorusunu ise ''Her şey mümkündür. Bizimle ilgili bu işler oluyorsa sıradan vatandaşlara neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Son iki ay böyle geçecektir. Ama hiç kimse CHP'yi yıldıramayacaktır. Herkes bunu bilsin'' şeklinde yanıtladı. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Kılıçdaroğlu, Baykal, Tekin ve CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin ifadelerinin alınmasına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından henüz bir talimatın gelmediğini bildirdi.