Baykal’a suikast hazırlığı mı vardı?

CHP'nin Bursa mitingi öncesinde bir polisin şehit edilmesi ve yakalanan şahsın MLKP üyesi çıkması akıllara suikast hazırlığı mı vardı sorusunu getirdi.





Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Fomara Meydanı’nda dünkü açık hava mitingi için geniş önlem aldı. Kestel İlçesi’nde Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde 1’i kadın, 3 kişiden şüphelenen Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İsmail Özmek, bu kişilerin üzerini aramak istedi. Bu sırada silahını çıkartan 3 kişiden biri ateş etti. Polis memuru İsmail Özmek, karnından ağır yaralandı. Kaçan saldırganlardan biri kısa sürede yakalanırken biri erkek, diğeri kadın iki kişi kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan bir çocuk babası polis memuru İsmail Özbek, kurtarılamadı. Yakalanan zanlının üzerinden Çorum nüfusuna kayıtlı olan ölmüş Mehmet Kaya adına kimlik çıkarken, bu kişi Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguya alındı.



Şüpheli, MLKP üyesi çıktı



Kestel’de polis memuru Özbek’i şehit ettikten sonra Bursa’ya getirilmek istenirken ilçe halkı tarafından linç edilmek istenen zanlının Kocaeli’nde ikamet eden ve MLKP üyesi Ender Bulhaz Aktürk olduğu öğrenildi. Kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Aktürk, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne, arka kapıdan battaniyeye sarılarak getirildi. Araçtan çıkmamak için direnen ve “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” diye slogan atan Aktürk, Emniyet’te sorguya alındı. Bursa Valisi Şahabettin Harput, yakalanan kişinin MLKP üyesi Ender Bulhaz Aktürk olduğunu ve Marmara Bölgesi’nde örgütsel çalışmalara katıldığını bildirdi. Vali, olay sırasında Aktürk’ün yanında sadece 25 yaşlarında bir kadının olduğunu ve arandığını da açıkladı.



Şehit polis Bursa’da toprağa verilecek



Trabzonlu olan şehit polis memuru İsmail Özbek’in bugün saat 14.30’daki törenden sonra, Kestel’deki Merkez Camii’nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Kestel Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Çınar Özbek’le evli olan şehit polisin 6 yaşında Ömer adında bir oğlunun olduğu öğrenildi.



Erdoğan’ın mitinginde tabancayla yakalanan şüpheli sorguda



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz pazartesi günü Tekirdağ’da düzenlediği mitingde üzerinde tabanca ile yakalanan bir kişinin sorgusu sürüyor. Başbakan Erdoğan, 29 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında 16 Mart Pazartesi günü Tekirdağ’daydı. Erdoğan’ın Cengiz Topel Meydanı’nda saat 16.00’da düzenlediği miting sırasında polisler kürsünün yanında bulunan bir kişinin üzerinden sinyal sesi aldı. Bunun üzerine çevresi sarılan şüpheli gözaltına alınarak Erdoğan’ın konuştuğu platformun arka bölümüne götürülerek üzeri arandı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinden 7.65 mm. çapında ruhsatsız bir tabanca çıktı. Miting sırasında panik yaşanmaması için gözaltına alınan ve adı açıklanmayan şüpheli platform arkasında Başbakanlık korumalarının yaptığı kısa bir sorgudan sonra Tekirdağ Emniyeti’ne götürüldü.



Şüphelinin akli dengesi bozuk



Suikast hazırlığı yaptığı düşünülerek gözaltına alınan şüphelinin yapılan kontrollerinde akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı. Tekirdağ’da iki gün boyunca sorgulanan şüpheli, olayın münferit olup olmadığının bir kez daha sorgulanması için İstanbul’a gönderildi. Şüphelinin üzerinden çıkan silah da balistik inceleme için savcılığa gönderildi.

