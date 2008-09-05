Baykal'a sabah sürprizi

Memleketi Antalya'da bulunan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bugün sabah erken saatlerde Lara'da denize girdi. CHP İl Başkanlığı'nın kiraladığı tekneyle denizden Baykal'ın yanına gelen gazeteciler, sürpriz yaptı. Yaklaşık 3.5 kilometre yüzen Baykal, formuyla dikkat çekti.

Konyaaltı Caddesi'ndeki evinde kalan CHP Lideri Deniz Baykal, bugün saat 06.00 sıralarında kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman'ın Lara Muhsin Adıyaman Sitesi'ndeki evine geldi. sarı- kırmızı- beyaz şortunu giyen Baykal, sitenin hemen altındaki 45 metre yükseklikte bulunan falezlerden denize girmek için merdivenlerden indi. Suda açılan Baykal, mavi deniz gözlüğüyle kulaç atmaya başladı. Bu sırada gazeteciler de CHP İl Başkanlığı'nın kiraladığı tekneyle Yat Limanı'ndan açılarak Baykal'ın yüzdüğü Lara'ya geldi. CHP Lideri, denizin ortasında tekne içindeki gazetecileri görünce şaşırdı. Baykal, sahilde beklediği gazetecilerin denizde karşısına çıkması üzerine tekneye yüzerek yaklaşıp sohbet etti. Sahilden 200 metre açıkta bulunan teknenin yanına yaklaşan Baykal, “Siz nerden çıktınız, madem buraya kadar zahmet edip geldiniz, gelin beraber yüzelim” diyerek gazetecileri yüzmeye davet etti.



Denize girme zamanı



Deniz suyunun gözlerini yakmaması için gözlük takan ve tekneye yanaştığı sırada deniz gözlüğünü çıkararak başının üstüne asan Baykal, 5 dakika kadar teknedeki gazetecilerle sohbet etti. Gazetecilere “Bugün erkencisiniz” diyen Baykal, denizin nasıl olduğuna yönelik soruya, “Antalya'da tam denize girme zamanı. Hava da uygun. Böyle günlerde 1.5 saat yüzerim” dedi. Gazetecilerin, “Teknemize çıkmak istemez misiniz?” sorusuna ise Baykal, “Hayır, hayır şimdi tekne gezisi yapmayalım” diye cevap verdi. Baykal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün milli maç için Ermenistan'a gitmesine yönelik soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Muhsin Adıyaman Sitesi'nin plajından, Bambus Plajı önüne kadar yüzüp geriye dönen Baykal'ın formmda olduğu gözlendi. Geçen ay kalbine stend takılmasına rağmen gücünden birşey kaybetmediğini gösteren Baykal, 3.5 kilometreyi bulan yüzüşü sırasında düzgün ve nizami kulaçlarıyla dikkat çekti.

Deniz Baykal, 22 Temmuz seçimlerinden önce “Birinci parti gelemezsem Rodos'a kadar yüzerim” demiş, seçimden sonra AKP'lilerin “Haydi Baykal Rodos'a” esprilerine hedef olmuştu. Baykal, seçimlerden sonra yüzerken ilk kez bugün görüntülendi.







