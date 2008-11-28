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Politika

Baykal'a 'risk seviyeniz arttı' uyarısı

Emniyet'ten Baykal’a, "Risk seviyenizde artış var" uyarısı geldi.

28 Kasım 2008 02:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partiye çarşaflı katılımlar konusunda "Bunun bir açılım olduğunu ben hiç düşünmedim. Çünkü açılım, planlı projeli, belli bir siyasi doğrultu vermek üzere başlatılan bir eylemdir. Bizde böyle bir şey yok" dedi.

Önceki akşam Show TV ana haber bültenine konuşan Baykal, insanın siyaseti ile kıyafeti arasında ayrım yapılmasını önerdiklerini söyledi. Baykal, türbanlılar içinde devletin Anayasal düzeniyle, laik demokratik Cumhuriyet ile hiç problemi olmayanlar bulunduğu gibi, açık başlıların arasında laikliği kabul etmeyenler olduğunu söyledi.

Koruma uyarısı

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı’ndan, Baykal’a, "Şahsınıza yönelik koruma önlemlerimizle ilgili hassasiyetimize, siz de katkı verin. Risk seviyenizde artış var" uyarısı geldi.

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