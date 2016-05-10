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Baykal'a kaset tuzağı soruşturmasında tanık olarak çağrılan Kılıçdaroğlu, ifade vermeye gitmeyecek

Baykal, "Bu işi çözmek istiyorsanız Kılıçdaroğlu’na sorun" demişti

10 Mayıs 2016 13:34

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a yönelik kaset tuzağı soruşturmasında tanık olarak çağrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, savcılığa ifade vermeye gitmeyecek.

Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimi öncesi bir televizyon programında söylediği “Erdoğan’ın kasedi izlediğini gördüm” sözleri nedeniyle ifadeye çağrılmıştı.

Kılıçdaroğlu, 28 Nisan’da katıldığı programda “Kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan’ı kayıt altına alıyor. Kaseti Erdoğan’a gönderenlerin ‘paralel yapı’ olduğuna inanmıyorum. O dönem Başbakandı. Bir Başbakan’a o görüntüleri izlemek yakışır mı? Erdoğan tarafından ‘kaseti bulun’ talimatı MİT’e verilmedi. Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yapılmıştır. Baykal kaseti ile ilgili bir kumpas var ve bu doğru. Sayın Baykal’da kaseti kimin servis ettiğini biliyor. Biri bana bu kaseti izletse derhal onu görevden alırdım” şeklinde açıklama yapmıştı.

Baykal da katıldığı bir başka televziyon programında kaset skandalının çilingir üzerinden giderek aydınlatılmasının mümkün olmadığını belirterek, “Bu işi çözmek istiyorsanız sorarsınız zamanın Başbakanına (Tayyip Erdoğan) ve Kılıçdaroğlu’na sorun” demişti.

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