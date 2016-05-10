Baykal'a kaset tuzağı soruşturmasında Kılıçdaroğlu tanık olarak ifadeye çağrıldı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a yönelik kaset tuzağına soruşturmasda önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak ifadeye çağırdı. Kılıçdaroğlu’nu bir televizyon programında söylediği “Erdoğan’ın kasedi izlediğini gördüm” sözleri nedeniyle ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Hürriyet’ten Mesur Hasan Benli'nin haberine göre, Baykal’a ait olduğu iddia edilen gizli kamera görüntülerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında geçen Nisan ayında savcılık “mağdur-tanık” sıfatıyla Baykal’ın Özel Kalem Müdürü Nesrin Baytok’u ifadeye çağırmıştı. Baytok avukatlarıyla birlikte adliye gelerek, ifade vermişti.

“Kasedi izlediğini gördüm”

Soruşturmaya ilişkin bu gelişmeler yaşanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Nisan’da katıldığı bir TV programında “Kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan’ı kayıt altına alıyor. Kaseti Erdoğan’a gönderenlerin ‘paralel yapı’ olduğuna inanmıyorum. O dönem Başbakandı. Bir Başbakan’a o görüntüleri izlemek yakışır mı? Erdoğan tarafından ‘kaseti bulun’ talimatı MİT’e verilmedi. Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yapılmıştır. Baykal kaseti ile ilgili bir kumpas var ve bu doğru. Sayın Baykal’da kaseti kimin servis ettiğini biliyor. Biri bana bu kaseti izletse derhal onu görevden alırdım” şeklinde açıklama yapmıştı.

"Kılıçdaroğlu’na sorun"

Baykal da katıldığı bir başka televziyon programında kaset skandalının çilingir üzerinden giderek aydınlatılmasının mümkün olmadığını belirterek, “Bu işi çözmek istiyorsanız sorarsınız zamanın Başbakanına (Tayyip Erdoğan) ve Kılıçdaroğlu’na sorun” demişti.

Tanık olarak ifadeye çağrıldı

Savcılık, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamalar nedeniyle tanık olarak ifadesini alınmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda, soruşturmayı sürdüren Anayasal Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’yü aradı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak ifade vermesi için önümüzdeki hafta uygun bir günde davet etti.