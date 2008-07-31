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Politika

Baykal'a göre kriz sürüyor

31 Temmuz 2008 03:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesi’nin 11 üyesinden 10’unun, AKP’nin, "Laikliğe karşı fiillerin odağı" haline dönüştüğünü tespit ettiğini belirterek, "Bu ciddi bir krizdir. Anayasa Mahkemesi krizi çözmemiş, krizi tespit etmiştir" yorumunu yaptı.
Kararın ardından MYK’yı toplayan Baykal, gazetecilere şunları söyledi:
"Bir üye hariç tümü, AKP’nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu görüşünde. Ancak bunun yaptırımı konusunda görüş farklılığı ortaya çıktı. AKP’nin, anayasamızın temel ilkelerine karşı olduğu tespiti yapılmıştır. Kapanmamış olması bu gerçeği değiştirmez. Bu daha da vahim bir durum. Çünkü bu, hükümetin ve meclis çoğunluğunun laiklik karşıtı bir partinin denetimi altında olduğunun da tespitidir.
Krizden çıkmanın tek yolu AKP’nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olma halini devam ettiremeyeceğini görmesi ve topluma güven verici bir dönüşümü yaşama geçirmesidir. Ancak böyle bir değişimle kriz, demokrasi içine çekilerek aşılabilir. Bu durum karşısında hiç bir şey olmamış gibi devam edilemez. AKP’nin omzunda yeni bir sorumluluk vardır. AKP’nin dönüşüm ve özeleştirisinde biz de yardımcı oluruz."

Saygı duymak gerekir

Baykal, Anayasa Mahkemesi’nin açıklamasını MYK toplantısına ara vererek, odasında izledi. MYK üyelerinin eşliğinde Haşim Kılıç’in açıklamasını bekleyen Baykal’ın, kararın, "AKP’nin kapanmaması" yönünde olması üzerine ilk değerlendirmesi, "Mahkemenin verdiği karar saygı duyulur" oldu. Kararın ayrıntıları üzerine ise Baykal, "AKP kendini dönüştürmezse çok daha sıkıntılı bir döneme kapı aralanabilir" yorumunu yaptı.

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