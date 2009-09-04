Baykal'a göre 'açılımın tadı kaçtı'

Hükümetin Kürt açılımı için "Ben bir yanlışı önlemeye çalışıyorum" diyen CHP lideri Deniz Baykal'a göre, "açılımın artık tadı kaçtı". CHP lideri, DTP'nin Diyarbakır mitingiyle ilgili "Süreci teşhir etti" ifadesini kullandı; "Açılım dedikleri olay, bizim birşey söylememize gerek kalmadan çok ciddi çöküntüye uğradı" yorumunu yaptı.

Deniz Baykal, CHP yöneticileri ile güncel gelişmeleri değerlendirdi; CHP basın bürosu da o değerlendirmeleri açıkladı.

Açıklamaya göre Baykal, toplumda ciddi bir gerilim yaşandığı görüşünde. Bunu da ayrılma tartışmalarına bağladı.

Baykal, "Batı'da yaşayan Kürt kökenli insanlarımız ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaya başladı" dedi.

DTP'nin Diyarbakır mitingi için "Bu ayrışmayı kamufle edemez hale getirdi" değerlendirmesini yapan Baykal, "Acil müdahale ihtiyacı birden kalktı. Pazartesi basın toplantısı yapmak istiyordum, Diyarbakır mitingini görünce anlamı kalmadı" dedi.

Baykal, Başbakanlık'taki güvenlik zirvesini de "Artık resmi çevreler dahi bu konuda gerilim içine girmişlerdir" sözleri ile değerlendirdi.

Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği metnin hala açıklanmadığına da dikkat çeken CHP lideri, "saklayarak bir yere varmanın mümkün olmayacağını" söyledi.