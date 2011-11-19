Baykal'a davetsiz misafir





T24- CHP eski Genel Başkanı, Antalya milletvekili Deniz Baykal’ın evine önceki akşam kimliği belirsiz kişilerce girildi. Baykal’ın olayı farketmesi üzerine kayıplara karışan kişiler aranıyor. Polise bildirimde bulunarak, olayın aydınlatılmasını isteyen Baykal, evine jet hızıyla kamera sistemi kurdurdu.





Milliyet'in haberine göre, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Angora villarındaki evine gelen Baykal, aynı zamanda koruması olan şoförünü gönderdikten sonra dinlenmek için kıyafetlerini değiştirdi. Alt kattaki çalışma odasına geçen Baykal o sırada alt kat koridorunda gürültüler ve iki kişinin konuşmalarını duydu. Hemen mutfağın bulunduğu koridora doğru hamle yapan Baykal, “Ne oluyor? Kim var orada? Kimsiniz” diye bağırdı. Mutfağa açılan koridordaki sesler kesilirken, şüpheli kişilerin eve girdiğini farkeden Baykal, hemen kendisini eve bırakan koruma-şoförünü arayarak geri çağırdı.





Hemen evin giriş katına inen Baykal, mutfak bölümündeki küçük camın sinekliğinin kırılarak açık bırakıldığını ve mutfak dolaplarının da karıştırılmış olduğunu farketti. Baykal mutfak bölümünde dolaştığı sırada eve geri gelen koruma polisi, arka bahçeye bakan mutfak penceresinin ahşap çerçevesinin sert bir cisimle vurulup açıldığını tespit etti.





Evde yapılan ilk kontrolde çalınan herhangi bir eşya olmadığı anlaşıldı. Baykal, durumu koruması aracılığıyla polise bildirdi. Telsiz yerine telefonla haberleşme sağlayan polisler, derhal Baykal’ın evine geldiler. Hırsızlık, Asayış ve Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaptı.







İncelemelerde şüpheli kişilerin önce ahşaptan yapılan balkon kapısını denedikleri ancak tornavidayla zorlamalarına rağmen açamamaları üzerine mutfak penceresine yöneldikleri belirlendi. Şüpheli kişilerin pencereden mutfak evyesine basarak çamurlu ayaklarla içeri girdiklerini, evde dolapları karıştırdıktan sonra çalışma odasının bulunduğu bölüme giden koridora yöneldikleri ortaya çıktı. Eldiven giydikleri için parmak izi bırakmayan şüpheli kişilerin bıraktıkları çamurlu ayak izlerini alan ekipler, mutfak ve koridordaki kilimleri toplayıp bir kenara bıraktıklarını belirledi.





Daha önce evinin önüne polis kulübesi koydurmayan Baykal’ın, eşinin ısrarlarına rağmen eve alarm sistemi taktırmadığı da öğrenildi. Polis site kameralarının ise sadece iki ana girişe hakim olduğu, Baykal’ın evi ve ormanlık alandan siteye geçiş yapılabilecek bölümlerde kamera olmadığını belirledi.





Polis ekipleri Baykal’a hemen alarm sistemi takılması tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine Baykal tam donanımlı bir alarm sistemi taktırdı. Bu arada aynı akşam 4 ayrı evde hırsızlık yapıldığı öğrenildi. 2 evde alarm sistemi olduğu için şüpheli kişilerin bırakıp kaçtıkları kaydedildi. Aynı akşam, Baykal’ın evinin karşısındaki komşusunun da evine girildiği ortaya çıktı.





Olaya ilişkin araştırmanın güvenlik birimlerince yürütüldüğü belirtilirken, Baykal’ın evine giren kişilerin neyi amaçladığı konusunda kuşkular oluştu. Bir kaset skandalıyla siyasi yaşamı sarsılan eski CHP liderinin evine, hırsızlık amacı dışında bir amaçla girilmiş olabileceği yolunda soru işaretleri oluştu. Olayın çok yönlü olarak incelendiği öğrenilirken, başkentin siyasilerin yoğunlukla oturduğu Angora sitesi gibi iyi korunan bir yerleşim bölgesine, girişteki güvenlik bölümü atlatılarak nasıl girildiği merak konusu oldu.

