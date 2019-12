Baykal’a cenk daveti

CHP’nin çarşaf açılımını eleştirdiği sözleri nedeniyle Baykal’ın tepkisini çeken MHP lideri Bahçeli çağrıda bulundu: Canlı yayında konuşalım.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin çarşaf açılımına ilişkin “Ilımlı Siyasi İslam’ın sol ayağı mı oluşturuyor” sözünü “pusu” kurmak olarak yorumlayan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a canlı yayında tartışma davetinde bulundu.

Sheraton Otel’de yaptığı basınla sohbet toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, hiçbir kişi ya da kurumla polemiğe girme ihtiyacı içinde olmadıklarını, polemikle Türkiye’nin gündeminde yer almak gibi bir siyasi anlayışta olmadıklarını belirtti. Bahçeli, “Pusu, tuzak, aciz, korkak insanların kalleşçe davranış işaretidir. Bu MHP’yle bağdaşmaz. Cenk ille de vuruşmak anlamına gelmez. Sayın Baykal’da kabul ettiği takdirde düşüncelerimizi yüzyüze paylaşabiliriz” diye konuştu.



'Özür kampanyası utandırıyor'



Bir süre önce başlatılan 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına ilişkin "Özür diliyorum" kampanyasına yönelik soru üzerine Bahçeli, iddiaların Türk devletini uzun süredir meşgul ettiğini söyledi.

Bahçeli, Türk devletinin her zaman bu iddialara karşı duruş sergilediğini, ancak bütün bunlara rağmen Ermeni diasporasının özellikle ABD ve Fransa’da gayretlerini sürdürdüğünü belirtti.

"Sözde bazı aydınlarımız sözde Ermeni soykırımı iddialarına sanki bir cevap verilmesi gerekiyormuş gibi özür dileme kampanyası başlattılar" diyen Bahçeli, kampanyanın yersiz olduğunu ve vazgeçilmesi gerektiğini daha önce de söylediğini dile getirdi.

Toplumun her kesiminde bu kampanyaya karşı milli ruh sergileme gibi bir davranış geliştiğini ifade eden Bahçeli, bunun ülke için sevindirici olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Kampanyayı başlatan kişilerden, samimiyetle söylemek istiyorum, utandığımı söylemek istiyorum. Bu kampanyayı yapanlardan Türk milleti olarak utanmamız gerektiğini söylüyorum" diye konuştu.



'Her yerde aday çıkaracağız'



Bir soru üzerine, Bahçeli, MHP’nin belli bölgelerde aday çıkartmayacağı yönünde haberler yayımlandığına dikkati çekti. Bu haberlerde İstanbul ve Diyarbakır’dan söz edildiğini aktaran Bahçeli, "İstanbul ve Diyarbakır’da MHP niye aday çıkartmasın? MHP’nin buralarda teşkilatı, seçmeni yok mu?" dedi.

Aday gösterilmeyen seçim çevrelerinde partilerin oy pusulasında yer almayacağını anımsatan Bahçeli, dolayısıyla o bölgelerde aday çıkartmayan partilere verilen oyların boşa gideceğini, demokrasilerde bir oyun bile öneminin olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "MHP, 2 bin 115 seçim çevresinde aday çıkartma kararlılığı içindedir" dedi.

Devlet Bahçeli, aday belirleme yöntemleri ve sürecini de anlattı.



'Seçmen kütüklerinde çok yanlışlık var'



Bir gazetecinin, seçmen sayısındaki 6 milyonluk artışı hatırlatarak, yerel seçimlerin ertelenmesinin söz konusu olup olmayacağı sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, "Yerel seçimlerin ertelenmesini düşünmemek lazım. Bu daha çok sıkıntıya yol açar. Anayasa açısından da zaten bir zorunluluk" diye konuştu.

Seçmen kütüklerinde önemli yanlışlıklar olduğunu savunan Bahçeli, bu yanlışlıklarla gidilecek seçimlerin sonuçlarının daha da çok tartışılacağını belirtti.

Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) büyük görev düştüğünü dile getiren Bahçeli, düzeltmelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, "Bu düzeltme yapılmıyorsa millet iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için bir günlük fedakarlıkla seçmen yazılımının yeniden yapılması daha hayırlı olacaktır. Tartışmasız bir seçime gidilmeli. Her parti sandığa hakim olmalıdır" önerisinde bulundu.