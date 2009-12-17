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Politika

Baykal'a adresi vereyim: chp.org.tr

Erdoğan, Meclis'teki bütçe görüşmesinde gösterdiği raporlara CHP'den gelen itiraza Konya'da yanıt verdi.

17 Aralık 2009 02:00

T24 - Erdoğan, Meclis'teki bütçe görüşmesinde gösterdiği raporlara CHP'den gelen itiraza Konya'da yanıt verdi. Erdoğan, "CHP'nin web sitesine girdim, rapor orada duruyor. Baykal bilmiyorsa adresi hatırlatıyorum: chp.org.tr" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış ve TOKİ konutlarının teslimi dolayısıyla Kültür Park'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada Baykal'a web siteli yanıt verdi.

TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında okuduğu, ancak CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ‘CHP’nin böyle bir raporu yok’ dediği rapora değinen Başbakan Erdoğan şunları söyledi: "CHP’nin böyle bir raporu yok diyorlar. Dün acaba yanlış mı yaptık diye merak ettim. Dedim ki arkadaşlara CHP’nin web sitesini bir açın ve baktık ki orada öyle duruyor. Kendi partisinin web adresini bilmiyorsa ben şimdi Konya’dan hatırlatıyorum. Chp.org.tr açsın ve baksın. Dün baktım ve gördüm. Sayın Baykal senin resmi web sitende o raporlar öyle duruyor.  Gerçeklerle neden yüzleşmiyorsun? Kendi kendini neden inkar ediyorsun."

Erdoğan sözlerini Mevlana'dan alıntı yaparak sürdürdü ve muhalefete yüklendi.

Erdoğan, "Hazreti Mevlana, “İki parmağının ucunu gözlerine koy, bir şey göremezsin dünyada sen. Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir” diyor. İşte muhalefet gözünü kapatmış, başını kuma gömmüş, ülkeyi de, milleti de göremiyoruz. Bu milletin, ülkenin meselelerini de göremiyor."

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