Baykal: Zirveye çıkarsın sonra bakarsın haydi sil baştan

T24

Balbay ve Haberal'ın aday adaylığı

Baykal, partisinin Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti. Aday adaylığı başvurusunun ardından "koşarak" Antalya’ya geldiğini belirten Baykal, burada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin CHP’ye aday adaylığı için yoğun başvuru yapıldığını belirtmesi üzerine Baykal, "Sayı çok önemli değildir. Sayıdan önemli sonuç çıkarmamak lazım. Çok nitelikli, çok değerli adaylarımız var. CHP, herhalde güçlü bir kadroyu Meclise taşıyacak" diye konuştu.Deniz Baykal, bir gazetecinin "Antalya listesini sizin yapacağınız ifade ediliyor" sözlerine de "Her duyduğunuza inanmayacaksınız" karşılığını verdi.CHP İl Başkanı, milletvekilleri, il örgütü, ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin de adaylık sürecinde değerlendirileceğini belirten Baykal, en iyi şekilde, en doğru listenin nasıl olacağı konusundaki görüşlerini paylaşacaklarını söyledi.Baykal, bir kişinin katkısıyla listenin şekillenmeyeceğini ifade ederek, kararı partisinin genel merkezinin, Parti Meclisinin ve Genel Başkan ve yöneticilerin alacağını belirtti. Baykal, karar alınırken herkesle istişare edileceğini, kendilerinin de yardımcı olacağını dile getirerek, Antalya’nın ihtiyaçları ve dengesiyle ilgili görüşlerini paylaşacaklarını ve en doğru kararıparti yetkililerinin alacağını anlattı.Kendisini "aday adayı" olarak hissettiğini ve bu şekilde çalıştığını belirten Baykal, "Yetkili organlar görev verirse, karar alırsa ben de Antalya listesinde yer tutmaya hazır olduğumu ifade ettim" dedi.Antalya’da önseçim isteyen bazı partililerin eylem yaptığının hatırlatılması üzerine Baykal, Türkiye çapında bu konunun tartışıldığını, kendisinin de Antalya’da önseçim yapmanın doğru olacağı konusunda görüş belirttiğini söyledi.CHP’nin büyük illerde önseçim yapmama kararı aldığına dikkati çeken Baykal, "Bence yapılsa iyi olurdu ama bu aşamadan sonra bunu parti içi tartışma konusu haline getirmek çok yanlıştır. Kimsenin böyle bir anlayışta olmayacağına güveniyorum" diye konuştu.Sunulacak listenin sonuna kadar sahiplenilmesi gerektiğini ifade eden Baykal, Antalya için belirlenecek 14 adayın, "CHP’nin milli takımı" gibi parti için çalışacağını söyledi.Baykal, siyasetin ülkeye ve partiye hizmet anlayışı içinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Bunu götürürken kimisi listeye girer kimisi listeye giremez. Listeye girenlerin kimisi milletvekili olur kimisi olamaz. Milletvekili olanların kimisi bakan olur kimisi olamaz. Bu süreç böyle. Olursun, olursun, zirveye çıkarsın sonra bir bakarsın haydi sil baştan gelirsin milletvekili adayı olarak işe başlarsın. Bu işler böyle. Bunları içine sindirmek lazım, ben böyle görüyorum" dedi.Baykal, bir gazetecinin "Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ın aday adaylıklarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine, "Onları partimizin yetkili organları değerlendiriyor. Bu konuda tartışmalara gerek yok. Bu tartışmalar yararlı olmuyor ki hiçbir şekilde... Doğru değil. Sorumluluğun bilincinde, gereken zamanda yetkililer gereken kararı alırlar. Buna güvenmek lazım" diye konuştu.Yapılan anket çalışmalarıyla ilgili soru üzerine de Baykal, "Her şey görülecek, yaşayacağız, göreceğiz. Hiç spekülasyona gerek yok. Onlar bizim ilgi alanımız dışında. Biz Antalyalıya güveniyoruz, kendimize güveniyoruz. Antalya’da hangi noktalardan çıktık biliyoruz, yola çıktık tekrar" dedi.Baykal, bir milletvekili aday adayı olarak görevlerini eksiksiz yapmaya çalıştığını, bu nedenle pazar günü Ankara’da yapılacak aday adayları toplantısı ile salı günü TBMM’deki grup toplantısına katılacağını ifade etti. Sonra tekrar seçim çalışmaları için Antalya’ya döneceğini belirten Baykal, "Burası kürkçüdükkanı" diye konuştu.Bir gazetecinin, CHP’nin kadın adayı sayısının artıp artmayacağına yönelik sorusu üzerine Baykal, şunları söyledi:"Siyasete cinsiyet penceresinden bakmamaya gayret ediyorum. İnsan diye bakıyorum. Kimseyi engelli görmüyorum. Herkes hak ve hukuk sahibidir. Boyu uzun olanlar da olur, kısa olanlar da olur. Sarışınlar da olur, esmerler de olur.Herkes olur yani."