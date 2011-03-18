Baykal: Zekeriya Öz'e ifade vermem

T24 - Odatv çalışanı İklim Bayraktar’ın iddiaları üzerine Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz tarafından “mağdur” sıfatıyla ifade vermeye çağırılan eski CHP Lideri Deniz Baykal, “İstanbul’daki davanın şikâyetçisi ya da mağduru durumuna girmek anlamına gelecek bir ifade vermemiz söz konusu olmayacak” açıklamasını yaptı.





Baykal’ın Avukatı Muzaffer Yılmaz da savcılıktaki tüm bilgi ve belgeler kendilerine verilmezse ifade verilmeyeceğini bildirdi.Hürriiyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün, odatv çalışanı İklim Bayraktar’ın iddiaları sonrasında “mağdur” sıfatıyla ifade vermeye çağırdığı eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “İstanbul’daki davanın şikâyetçisi ya da mağduru durumuna girmek anlamına gelecek bir ifade vermemizin söz konusu olamayacağını savcılığın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” açıklaması yaptı.Baykal, dün yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Maruz kaldığımız bir iftira dolayısıyla Ankara’daki yetkili yargı organlarında başlattığımız bir hukuki süreç halen işletilmektedir. Bu iftiranın kamuoyuna yansıtılması, yürütülmekte olan başka bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilen telefon kayıtlarının hukuka aykırı olarak medyaya sızdırılmasıyla sağlanmıştır. Hukuki delil niteliği taşımasa da kamuoyuna yansıyan kayıtları, ifade tutanaklarını ortaya atılan iddiaları ve yorumları dikkatle değerlendiriyoruz.





Haklı gerekçe yok



Resmi makamların ve yargı mercilerinin bize verebilecekleri iftira davasıyla ilişkili her türlü bilgiyi ve belgeyi gözönünde tutacağımız, yargı organlarına tam bir saygı anlayışı içinde onlarla işbirliği yapacağımız açıktır. İddialar, ifadeler, kanıtlar dikkate alınınca, Ankara’daki yetkili yargı organlarında ele alınması gereken iftira davasının, genişletilerek İstanbul’daki başka bir dava çerçevesine taşınmasını haklı gösterecek bir bulguya rastlanmadığı açık bir gerçektir. İstanbul’daki davanın şikâyetçisi ya da mağduru durumuna girmek anlamına gelecek bir ifade vermemizin söz konusu olamayacağını savcılığın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”



Baykal’ın Avukatı Yılmaz da dün yaptığı açıklamada, “Baykal, bilgi ve belgelerin gizlenmesi, incelettirilmemesi ve ‘İlgili kişilerin uygun gördüğü kadarı ile yetin’ denilmesi nedeniyle, kimlerce yönlendirildiği, nereye gittiği, ne zaman sonuçlanacağı belli olmayan bir soruşturmada hiçbir sıfatla taraf olma arzusunda değildir” dedi.





Şüphe uyandırılıyor



Yılmaz, Savcı Zekeriya Öz’ün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na faks çekerek, “mağdur” sıfatıyla Baykal’ın talimatla ifadesinin alınmasını talep ettiğini anımsattı. Yılmaz, Baykal’ın hangi sıfatla ifadeye çağrıldığının gizlenerek, kamuoyunda şüphe uyandırılmak istendiğini savundu. Yılmaz, “İstanbul’dan gönderilen faks Ankara’da mürekkebi kurumadan belli basın organlarının elinde olabilmekte ve bu basın organları da eksik bilgi ile kamuoyunun kafasını karıştırmaktadır. Şüphesiz ‘gizlilik kararı’ bulunan dosyadan bilgi sızdıran kişilerin gözetiminde, bilinçli olarak bu yönlendirmeler yapılmaktadır” dedi.



Yılmaz, 15 Mart’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, mağdur sıfatıyla dinlenmesi istenen müvekkilini ilgilendiren bilgi ve belgelerin kendilerine verilmesini istediklerini de hatırlattı.







