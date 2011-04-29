-BAYKAL YUMURTALI SALDIRIYI UMURSAMADI SERİK (A.A) - 29.04.2011 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya'nın Serik ilçesinde esnaf ziyareti sırasında, birkaç kişinin yumurtalı protestosuna ilişkin soru soran gazetecilere, ''İşinize bakın. Vatandaşlarımız, partimiz burada'' dedi. Baykal'a, partisinin Serik İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından gazeteciler, yumurtalı saldırıyla ilgili sorular yöneltti. Baykal ise ''İşinize bakın. Vatandaşlarımız, partimiz burada'' diyerek soruları yanıtlamadı. Baykal, daha sonra ziyaretlerini sürdürdü. Bu arada, Serik Kaymakamı Ahmet Ümit'in Baykal'ı telefonla aradığı öğrenildi.