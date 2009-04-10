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Politika

Baykal: YSK, Adana'daki seçimi yenilemeli

Adana'daki seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini belirten CHP lideri Baykal, 'YSK'yı tarihi bir görev bekliyor' dedi

10 Nisan 2009 03:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) Adana seçimlerini iptal etmesini ve yenilemesini beklediklerini belirterek, "Tarihi bir görev bekliyor YSK'yı. Umarım bu sorumluluğunun gereğini yerine getirir" dedi.

Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, YSK'nın seçimlerle ilgili iptal kararı alma yetkisine sahip olduğunu söyledi. Baykal, "İptale gerekçe olacak çok sağlam bir dosya var, bekliyoruz. Görüntüler ortada, aradaki farklar ortada, tutanaklardan elde edilen sonuçlarla ilgili çok ciddi kuşkular var. Bunlar yok sayılamaz, (oldu bitti) denilemez." dedi.
 
Adana seçiminin çok önemli olduğunu, birçok vatandaşın vicdanının tatmin olmadığını ileri süren Baykal, şunları söyledi: "Seçim ve sayım tablosu, güven veren ve insanların vicdanını rahatlatan bir sonuç vermemiştir. Bu çok açık. Heryerde her zaman yapılabilecek itirazların
ötesinde bir durum var. Torbalar değiştirildi, fotoğraflar ve güvenlik kameralarının görüntüsüyle bunlar tespit edildi, (oldu bitti) denilemez, denilmemesi gerekir. Tarihi bir görev bekliyor YSK'yı. Umarım bu sorumluluğunun gereğini yerine getirir. Çünkü bu seçimin yenilenmesi gerekiyor." (aa) 
 

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