Baykal yargıdaki atama krizini sordu

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın karargah aramalarına katılan hakim ve savcıya gönderilen mermili mektuplarla ilgili olarak sert çıktığı CHP cephesinden hızla açıklama geldi. Arınç'a doğrudan cevap vermeyen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bu konunun bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını istedi. Baykal, yüksek yargıdaki atama krizi konusunda da hükümete sert çıktı.



Ülkede hergün garabetlerin yaşandığı bir hal oluştuğunu söyleyen Baykal, "Hükümet bu işi polemikle götürme peşinde. Türkiye'de kabul edilemez, olağandışı işler oluyor. Hükümet güven verici tavrı sergilemiyor, olayları saptırmanın öncüsü rolünde ortaya çıkıyor, olmadık suçlamalar yapıyor, birbiri ardından sahiplendiği iddialar fos çıkıyor" dedi.



Yüksek yargıdaki kriz Yargıtay'a 33 üye seçiminin aylardır yapılamadığını hatırlatan Baykal, "8 aydır niye Yargıtay'a 33 yargıç seçimi yapılamıyor? Hakimler Savcılar niye bu anayasal görevini yapamıyor? Kim engelliyor? Bu bir Anayasa suçu, yargıya müdahale, görevi ihmal değil mi? Devlet niye işlemiyor? Yargıtay'ın bu temel ihtiyacı niye yerine getirilmiyor?" ifadesini kullandı.



Hakim ve savcı atamasından sonra şimdi de yüksek yargıda atama krizi yaşanıyor. Boşalan 33 Yargıtay üyeliği için hala seçim yapılamadı; CNN TÜRK'ün ulaştığı bilgilere göre, bunun nedeni Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun hazırladığı listeyi oylamaya sunmaması.



Yargıtay Kanunu'na göre, 10. üyelik düştükten sonra en geç 2 ay içinde seçim yapılması gerekiyor. Ancak Yargıtay'da 33 üyelik hala boş ve 8 aydır seçim yapılamıyor.



Seçim yapılamamasının nedeni, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun seçilmiş üyeleriyle Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı müsteşarının yine karşı karşıya gelmesi. Çünkü, kurulun seçilmiş üyelerinin belirlediği isimlere bakan ve müsteşarı itiraz ediyor.

