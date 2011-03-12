Baykal ve Kılıçdaroğlu’nun ‘ifadelerinin alınacağı’ iddia edildi

T24

KILIÇDAROĞLU: AVUKATIMI GÖNDERECEĞİM



BAYKAL: İFADEYE ÇAĞIRILMADIM





TEKİN: RESMİ ÇAĞRI OLURSA İFADE VERİRİZ





Bazı internet sitelerinde dün akşam saatlerinde yayımlanmaya başlayan habere göre, savcı Zekeriya Öz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıyla, Bayraktar’ın taciz iddialarıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu, Tekin ve Baykal’ın ifadelerinin alınmasını istedi. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri kendilerine böyle bir “talimatla ifade alma talebi”nin gelmediğini bildirdi. Savcı Öz de, adliyeden ayrılırken gazetecilerin “Kılıçdaroğlu, Baykal ve Tekin’e çağrınız oldu mu” sorusu üzerine, “Benim böyle bir çağrım yok” yanıtını verdi.Samanyolu Haber televizyonunda katılan KIlıçdaroğlu'na programda, “İfadeye gidecek misiniz?” sorusu yöenltildi.''Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün, kendisi, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'i ifadeye çağırdığı'' belirtilerek, ''Gidecek misiniz?'' sorusunun yöneltilmesi üzerine, Kılıçdaroğlu, ''Hayır. Avukatımı göndereceğim'' yanıtını verdi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Yani bizzat gitmeniz gerekiyor mu böyle bir durumda?'' sorusunu da ''Hayır. Avukatımı göndereceğim. Ne istiyorsa avukatım ona yanıtını verecektir'' diye yanıtladı.CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP İl Başkanları için verilen resepsiyonda, basın mensuplarınca ''Ergenekon soruşturması kapsamında, ifadeye çağrılıp çağrılmadığının'' sorulması üzerine, ''Bize her hangi bir tebligat gelmedi. Bize yansıyan bir şey yok'' diye yanıt verdi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de aynı soruya ilişkin olarak, ''Bize herhangi bir çağrı söz konusu değil. Resmi bir çağrı yok. Resmi çağrı olursa ifade veririz. Bu haberlerin öneminin tartışılması gerek. Ne oluyor bu Türkiye'de? Hukuk böyle mi işliyor? Bir asparagas haber eğer yargı gündemine gelebilecek durumdaysa Türkiye bitmiştir. Hayırlı işler'' dedi.Tekin, ''Mehmet Haberal'ın, Silivri Cezaevi'ne nakledildiği bilgisi var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz?'' sorusunu ise ''Her şey mümkündür. Bizimle ilgili bu işler oluyorsa sıradan vatandaşlara neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Son iki ay böyle geçecektir. Ama hiç kimse CHP'yi yıldıramayacaktır. Herkes bunu bilsin'' şeklinde yanıtladı.Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Kılıçdaroğlu, Baykal, Tekin ve CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin ifadelerinin alınmasına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan henüz bir talimatın gelmediğini bildirdi.