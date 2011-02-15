Baykal ve Kılıçdaroğlu 'hasret giderdi'

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile TBMM'deki makamında görüştü. Zirvenin gündem maddelerinin Halk TV ve seçimler olduğu belirtildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski genel başkan Deniz Baykal, Meclis’te bir araya geldi. NTV'den Levent Eke'nin haberine göre, İki ismin günlük programlarında yer almaması nedeniyle sürpriz olarak nitelendirilen görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.



CHP kaynaklarından, zirvede iki konunun ele alındığı ve bunların Halk TV ile seçimler olduğu açıklaması geldi.



Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal arasında saat 18.00’de başlayan sürpriz toplantıda, Baykal’ın liderliği döneminde kurulan ve CHP poltikalarına yakın yayınlar yapan Halk TV’nin içinde bulunduğu maddi sıkıntının gündeme geldiği belirtilidi.



Yaklaşık 45 kişinin çalıştığı ve ekonomik sorunlar nedeniyle bir süre önce yayınına ara veren Halk TV’nin, CHP yönetimine yakın kişlere devri gündeme gelmiş ancak bu gerçekleşmemişti. İkilinin, kanalın maddi sıkıntılarını aşması ve yeniden yayına başlaması konusunu görüştükleri belirtildi.



Sürpriz toplantıdaki bir diğer konunun da yaklaşan seçimler olduğu, Baykal’ın seçim bölgesi Antalya’da il başkanlığı konusunda yaşanan sıkıntının masaya yatırıldığı kaydedildi.





Baykal: Hasret giderdik



Deniz Baykal, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşmeden ayrılırken, gazetecilerin soruları üzerine, ''Hasret giderdik. Sohbet ettik'' dedi.



Bir gazetecinin, ''Halk TV de konuşuldu mu?'' sorusuna Baykal, ''Onu da konuştuk'' yanıtını verdi. Baykal, bir başka soru üzerine de ''örgüt meselelerinin gündeme gelmediğini'' söyledi.





