 Baykal ve eski MHP milletvekillerine yönelik kaset kumpası soruşturması tamamlandı (2) 

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı MHP\'li milletvekillerine ait özel görüntü ve ses kayıtlarını internet ortamında paylaşılmasına yönelik yürütülen, kamuoyunda \'kaset soruşturması\' olarak bilenen soruşturma tamamlandı. Aralarında Fetullah Gülen\'in de bulunduğu 171 şüpheli hakkında, \'Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme\', \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma\', \'Siyasi Hakların Kullanılmasını Engelleme\', \'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek\',\'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek\', \'Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek\', \'Kamu Görevlisinin Sahteciliği\', \'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme\' suçlarından dava açıldı.

2010 Mayıs ayında, Deniz Baykal\'ın CHP Genel Başkanlığından istifa etmesine neden olan özel görüntülerin ve 2011 Mayıs ayında MHP\'li bazı milletvekillerinin görüntülerinin internette yayınlanması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlanarak, düzenlenen iddianame mahkemeye gönderildi. Mahkemece kabul edilen iddianamede bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen. İki numarada \'Kozanlı Ömer\' olarak bilinen FETÖ\'nün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil\'in yer aldığı iddianamede, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürü Lokman Kırcılı\'nın da bulunduğu çok sayıda eski polis, şüpheli olarak yer aldı.

2\'Sİ İŞ YERİ 12 AYRI ADRESTE SES VE GÖRÜNTÜ KAYITI YAPILMIŞ

İddianamede, Deniz Baykal ve eski MHP\'lilerle birlikte 24 mağdur-müşteki yer alırken, soruşturma sonucunda, 10 ikamet, 2 işyeri olmak üzere toplam 12 ayrı adrese, ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internette yayınlandığının tespit ediğinin belirlendiği anlatıldı.

151 ŞÜPHELİNİN FETÖ\'CÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İddianamede, şüpheliler ile ilgili yapılan şu tespitler yer aldı: \"Soruşturmaya konu eylemlere katıldığı belirlenen 171 şüpheliden 151 şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu, 171 şüpheliden 164\'inin emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı, emniyet istihbarat birimlerinde görev yapan 164 şüpheliden 145\'inin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu, bu 145 şüpheliden 118\'inin Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının birbirleriyle haberleştikleri Bylock isimli kriptolu haberleşme programını kullandığı, 145 şüpheliden 116\'sının Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması tarafından gerçekleştirilen fişlemeye ilişkin materyallerde örgüt mensubu olarak kodlandığı, örgüt mensubu olduğu belirlenen 145 şüpheliden 134\'ünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edildiği ya da rütbeleri geri alındığı, 145 şüpheliden 20\'sinin kendisinin Bank Asya\'da hesabının bulunduğu, 145 şüpheliden 53\'ünün eşi, çocuğu, kardeşi, anne ya da babasının Bylock isimli kriptolu haberleşme programını kullandığı Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 151 şüpheliden 46 tanesinin soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 44 şüpheli hakkında da yakalama kararı alınmıştır\"

DELİL FOTOĞRAFLARI DA İDDİANAMEDE

İddianamede, soruşturma sırasında ele geçirilen, kamera ve ses kayıt cihazlarının fotoğrafları ve müştekilere ait olduğu iddia edilen, internet sitelerinde yayınlanan görüntüler ile daha sonra aynı açılandan alınan görüntülerin karşılaştırıldığı örnek fotoğraflar da yer aldı.

FOTOĞRAFLI

