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Politika

Baykal ve Eroğan arasında 'mektup' açılımı

CHP lideri Baykal, Başbakan'ın demokratik açılımla ilgili mektubuna ilişkin, "Yazılı başvuruya yazılı cevap vereceğim" dedi.

04 Ekim 2009 03:00

CHP lideri Baykal, Başbakan Erdoğan'ın demokratik açılımla ilgili mektubuna ilişkin olarak, "Yazılı başvuruya yazılı cevap vereceğim" dedi.

Demokratik açılımda 'mektuplu siyaset' süreci yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açılımla ilgili yazacağı mektuba yazılı olarak cevap vereceğini açıkladı.

Başbakan Erdoğan, dünkü kongre konuşmasında Deniz Baykal’a yazacağı mektuba bir kez daha değinirken, "MHP yazılı ret cevabı vererek kapıları kapattı. CHP'ye yazılı talepte bulunacağım. Cevap verir vermez, verirse gidip konuşacağım" demişti.

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