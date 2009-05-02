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Politika

Baykal ve Erdoğan'ı yine TOBB barıştırdı

Bir süredir, katıldıkları toplantılarda birbirinden uzak duran Başbakan Erdoğan ve Baykal TDBB Genel Kurulu'nda bir araya geldi

02 Mayıs 2009 03:00

Aralarının bir süredir soğuk olduğu iddia edilen, katıldıkları toplantılarda birbirinden uzak duran Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve CHP lideri Deniz Baykal 3 yıl önce olduğu gibi yine TDBB Genel Kurulu'nda bir araya geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 64. Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da katıldı. Erdoğan ve Baykal, Genel Kurul salonuna girmeden önce yan yana oturarak bir süre sohbet etti.
İkilinin sohbeti, yerel seçim öncesi ve döneminde karşılıklı olarak verilen sert mesajların ardından yumuşama olarak değerlendirildi.

Baykal ve Erdoğan, 23 Nisan törenlerinde de bir araya gelmiş ancak birbirlerine selam vermemiş ve konuşmamışlardı.

Böylelikle 3 yıl sonra bir kez daha bir TOBB Genel Kurulu, iki liderin bir araya gelmesi için vesile olmuş oldu.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 2006 yılında aralarında gerginlik olan Başbakan ve CHP liderini Genel Kurul'a davet etmiş, bununla da kalmamış iki lideri sahneye çağırıp elele tutuşturup ülkeye 'birlik beraberlik' mesajı verdirmişti. Aradan 3 yıl geçti Hisarcıklıoğlu başkan olarak TOBB Genel Kurulu'na yine iki lideri davet etti. İki lider yine konuşmalar yaptılar. Ancak gazeteciler bu kez kürsüde 3 yıl önce olduğu gibi liderleri ele ele tutuşmuş olarak görüntüleyemedi.


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