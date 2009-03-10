'Baykal ve Erdoğan sokak çocuğu gibi'

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet partisi arasında 8 yıldır ağız dalaşı ve sokak kavgası yaşandığını belirterek, “İki tane mahalle çocuğu o kavgayı yapsa, kulağını çekersiniz. Bu üslup, millete yakışan üslup değildir. Saadet Partisi sokak çocuğu üslubuyla konuşmuyor'' dedi.





Bayburt Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişiye seslenen Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, “Buraya zaten almış olduğunuz belediye başkanlığını kutlamak üzere geldik. Şimdi yeniden büyük Türkiye'nin kurulma vaktidir'' dedi.



Kurtulmuş, “Söyleyebilecekleri bir cümle var mı? O yüzden böyle yapıyorlar. 8 senedir birbirlerine taş atıyor, ağza alınmayacak sözlerle siyaset yapıyorlar. Böyle siyaset olmaz. Bu üslup bu millete yakışan üslup değildir. Saadet Partisi, sokak çocuğu üslubuyla konuşmuyor. Yapıcı, yol gösterici ve herkesi hizaya sokan bir üslupla siyaset yapıyor'' dedi. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bayburt'a gelip ne anlatacaklar. Bayburt'a yol yaptık, hastane yaptık mı diyecekler? ‘Bayburt'taki göçü önledik mi diyecek. Eminim buraya geldiklerinde başlayacaklar Sayın Baykal'a atmaya. Peki, Sayın Baykal buraya gelip ne diyecek? Söyleyecek sözleri kalmamıştır. O zaman da işte sokak çocuğu üslubuyla kavga ediyorlar. Milletimiz bu seçimde işaret fişeği atacak, sonra da yeniden kurtuluş hamlesini başlatacaktır.''



Kim 5 yıl öncesine göre iyi durumda?



Numan Kurtulmuş, memleketin zor bir süreçten geçtiğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Kim 5 sene öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söyleyebilir? Bunu söyleyebilen varsa mikrofonu verip hemen gidiyorum. Bunların uyguladığı milletin programı değil, Kemal Derviş'in programıdır. Anadolu'ya gelip, `Şunu yapacağız, bunu yapacağız' diyorlar. Zaten 8 yıldır iktidarda değil misiniz? Bu sürede hangi çiviyi çaktınız. Gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz. 8 yılda tarım kesimi yok edilmiştir, 8 senede kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 1600 artmıştır. 2 ay önceki işsizlik artışı, 1 yıl öncenin aynı ayına göre yüzde 483 artmış. Türkiye'de temmuzdan bu yana 1.5 milyon insan işsiz kaldı. Türkiye bunu hak etmiyor. Bayburtlular'a sordum, `Kalkınmada değil, kalkınmamada 1'inci sıradayız' dediler.''



Kurtulmuş, kömür, buzdolabı, mercimek dağıtıldığını belirterek, ``Tamam dağıtsınlar da devlet sadaka dağıtmaz. Devlet vatandaşını ele güne muhtaç hale getirmez. Devlet vatandaşına iş verir, aş verir, adam gibi yaşatacak ekonomi politikası izler'' dedi. Kurtulmuş şunları söyledi:



“İmam hatip okullarının önüne her türlü engeller konuldu. Kuran kursları kapandı. Bu memlekette 15 yaşın altında çocukların Kuran öğrenmesi yasak hale getirildi. Bütün köpeklerini köyün serbest bırakmışlar, bütün taşlarını bağlamışlar. Bir taraftan ahlak ve maneviyatı öğrenmenin yollarını kesmişler, diğer taraftan bütün imkanlarıyla Türkiye'de halkı ailesinden, anasından babasından, dininden diyanetinden uzak hale getirmişler. İmam hatip liselerini, Kuran kurslarını yeniden açmaya geliyoruz.''

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un Ankara ziyaretini de değerlendiren Kurtulmuş, şöyle dedi:



“Bayram değil, seyran değil, bizim yenge niçin geldi? Öyle görünüyor ki Obama'dan sonra ABD'nin yeni politikası Irak'tan ayrılmaktır. Ama buradan çıkarken Afganistan'ı kontrol altına almak istiyorlar. 33 bin askerleri var ve 17 bin asker daha göndermeyi planlıyorlar. Obama'nın 5 Nisan'da buraya geleceği, Başbakan'a yeni görev vereceği söyleniyor. O görev de Afganistan'ı kontrol altına almakta Türkiye'den yararlanmaktır. Şimdiden açık şekilde uyarıyorum. Afganistan'a işgal kuvveti göndermenize Türkiye müsaade etmez. Nasıl ki milletimiz 1 Mart tezkeresinin çıkmasına müsaade etmediyse, sizin Afganistan konusunda yeni bir maceraya atılmanıza da asla müsaade etmeyecektir. Türkiye'yi bu hale IMF programları getirdi. Eğer seçimden sonra IMF ile anlaşırsanız bu memleketi size dar ederiz. İki elimiz yakanızda olacaktır. Halk iktidara, gidişatı değiştirecek diye oy verdi, ama bunlar değişimi yanlış anladılar, gidişatı değiştireceklerine kendilerini değiştirdiler. Biz birileri gibi Hacivat- Karagöz oyunu oynamıyoruz, sokak çocuğu ağzıyla kavga yapmıyoruz. Sizden bu seçimde değişim için bir işaret fişeği istiyoruz.'' Kurtulmuş, mitingin ardından Erzincan'a hareket etti.

