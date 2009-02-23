Baykal ve Erdoğan cazgır kardeşler

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Süleyman Soylu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın çelik çomak oynadığını ileri sürdü.



Erdoğan'la, Baykal'ı `cazgır kardeşler' diye niteleyen Soylu, vatandaşlardan iktidara sarı kart göstermesini isterken, 6 ay içinde halkı bu hükümetten kurtaracaklarını iddia etti.



`Beyaz Yürüyüş' kapsamında daha önce Türkiye'yi iki kez karış karış gezen Soylu, bu kez seçim gezilerine Balıkesir'den başladı. Susurluk'ta partililere seslenen Süleyman Soylu, daha sonra Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Balıkesir'de `Kırat'ın süvarisi', `Yarının Başbakanı' diye tanıtılan Soylu, programda olmamasına rağmen, seçim otobüsünden parti önünde toplananlara seslendi. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomisine sahip 20 ekonomisinden biri olduğunu anımsatan Soylu, ``Ne var ki yine bu ülke, yolsuzluk liginde 58'inci sırada bulunuyor. Birinin genel başkan yardımcısı, birinin bakanı, birinin belediye başkanı. İktidar partisi de ana muhalefet partisi de yolsuzluk girdabının içinde. Televizyonlarda, gazetelerde sabahtan akşama kadar bunları dinleyip, okuyoruz. Ben siyasetin yolsuzluklardan arınmasını istiyorum. Herkes bilsin ki yolsuzluk taciri olan yolsuzluğu engelleyemez, yoksulluk taciri olan yoksulluğu önleyemez. Yasaklar taciri olan yasakları kaldıramaz. İşsizlik taciri olan, işsizliği önleyemez'' dedi.



İlginç benzetme



``Millet fakrü zaruret içinde. Türkiye hiç bu kadar yolsuzluk ve yoksulluk içinde olmadı. Esnaf, işadamı, gençler herkes geleceğe endişe ile bakıyorlar'' diyen Soylu, zengin, demokrat bir ülke için Beyaz Yürüyüşü başlattığını vurguladı. Milletin sorunlar içinde boğuşurken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın `çelik çomak oynadığını' ileri süren Soylu, ``Eskiden cazcı kardeşler vardı. Bunlar da cazgır kardeşler. Birbirlerinden farkı yok'' dedi. Erdoğan'ın fildişi kulelerde siyaset yaptığını ileri süren Soylu, ``Helikopterle miting alanlarına iniyorlar. Orada millete nutuk atıyorlar, millet ne haldedir bilmiyorlar. Halinden memnun olan sadece ve sadece iktidardakiler'' diye konuştu.



Sarı kart istedi



Soylu vatandaşlardan AKP iktidarına sarı kart göstermesini isterken, ``Bunlara önce bir sarı kart gerekiyor. Siz 29 Mart'ta bu iktidara sarı kartı bir gösterin. Ben 6 ayda bu yolsuzluk hükümetinin paçasını aşağı alıp, kırmızı kartı göstereceğim. Milletin kanını emenlerden hesap soracağım'' dedi.



‘Askerlik süresi dokuz aya inmeli’



Türkiye'de askerlik süresinin kısaltılması gerektiğini savunan Soylu, şunları söyledi:



``Askerliği ben de şerefle yaptım, onurla yaptım. Ancak gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de askerlik süresi kısaltılmalıdır. Askerlik süresi önce 9, sonra 6 aya indirilmelidir. Çocuklarımız, gençlerimiz üretim içinde olmalıdır. Biz asker milletiz, sonuna kadar da asker milleti olacağız. Ama üretim önemli. 21'inci Yüzyıl'da zengin bir Türkiye oluşturmak için önemli. Türkiye'nin her tarafından zenginlik fışkırmalıdır.''



DP'nin Balıkesir Belediye Başkan adayı mimar Erkan Ağabeyoğlu'nu da tanıtıp destek isteyen Soylu, partililere sandıklardan `dolu dolu kırat' çıkana ve belediyeyi kazanana kadar çalışmaya söz verdirdi. Soylu daha sonra mitinge katılmak için Burhaniye'ye hareket etti. Soylu'nun Balıkesir gezisi yarın da Savaştepe, Bigadiç, Sındırgı, Kepsut, Dursunbey, Gönen ve Manyas ilçeleri ile sürecek.

