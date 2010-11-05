-BAYKAL: ''ÜZERİMİZE DÜŞEN KATKIYI YAPACAĞIZ'' İZMİR (A.A) - 05.11.2010 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partideki sorunların tüzük içinde, hukuk içinde yetkili kurulların kararıyla çözüleceğini belirterek, ''Hepimiz üzerimize düşen katkıyı yapacağız, yapıyoruz'' dedi. Baykal, İzmir Adnan Menderes Havalimanında gazetecilere açıklamasında, ''Şu anda da ben dile getirdiğim düşüncelerle, geliştirdiğim söylemlerle bu amaca hizmet etmeye çalıştığımı düşünüyorum. İlle birilerinin arasında temaslar kurarak, bu çalışma yapılmaz. Partiye yönelik anlayış ifade edilerek, bu gerçekleştirilir'' diye konuştu. Bu sorumluluk duygusu içinde düşüncelerini söylediğini belirten Baykal, şöyle devam etti: ''Tüm CHP'lilere saygı duyuyorum. Kimsenin kimseyi tasfiye etmeye, dışlamaya hakkı yoktur. Böyle bir arayış söz konusu olmaz, olmamalıdır. Birbirimizi ayrıştırmaya ve dışlamaya kalkışmamalıyız. Bu konuda da bir tehlike görmüyorum zaten. Herkes sorumlu, herkes dikkatli. Biz de buna omuz vereceğiz, yardımcı olacağız. Böyle bir dayanışma ortamını çıkaracağız. Önümüzde seçim var. Şunun şurasında 28 hafta sonra seçim var. Artık kendi içimizde yeter derecede konuştuk, tartıştık, iş bitti. Dışa dönük mücadeleye, el ele vererek girmeliyiz. Hep birlikte demokrasi hukuku içinde, parti bütünlüğü içinde çalışacağız.'' Deniz Baykal, aday olup olmayacağı yönündeki soruyu da şöyle yanıtladı: ''Bugün CHP'nin seçilmiş bir genel başkanı var, görevinin başındadır. Önümüzde bir seçim var. Seçime kadar geçilecek sürede partiyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir. Hepimize düşen görev, ona bu çabasında yardımcı olmaktır, katkı vermektir. Partinin başarılı olması için üzerimize düşen görevi yapmaktır. Bunu yapıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. O nedenle sorun, 'CHP seçime giderken bir genel başkan arayışı içinde olmalı mıdır' sorunu değildir. Bu sorun çözülmüştür. Genel başkanı vardır ve genel başkan partiyi seçime götürecektir. Hepimizin görevi de ona bu çabasında yardımcı olmaktır. Tartışma organlarla ilgilidir. MYK ile ilgilidir, Parti Meclisinin yenilenmesi ihtiyacıyla ilgilidir. Bunlar çözülebilir. Önümüzdeki dönemde parti bunlara çözüm getirecektir. Partinin yeni hevesle, inançla yola çıkması için en yetkili organların toplanması ve bu konuda bazı kararlar alması gerekebilir ama bu kararın, Parti Meclisi çerçevesinde kalacağını düşünüyorum. Onun ötesinde, bu aşamada bir arayışa gerek olduğu kanısında değilim.''