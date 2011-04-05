Baykal: Ulan senin haram yediğin paraları kesecek

T24 - CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Aile Sigortası’nın kaynağı soran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Deniz Feneri davasını hatırlatan Baykal, "Bu dümeni döndüren insanların eline devlet bırakılır mı? Bu dümeni döndüren insanlar, kim bilir hangi başka dümenleri döndürüyor değil midir? Sonra da geliyorlar bizim Genel Başkana ’Kaynağı nereden bulacaksın?’ Ulan senin haram yediğin paraları kesecek, onların tümünü milletin ihtiyacına ayıracak" dedi.

Seçim çalışmalarına memleketinde devam eden Deniz Baykal, CHP Antalya İl Başkanı Özer Ülken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve aday adaylarıyla partisinin Elmalı ilçe başkanlığını ziyaret etti. Elmalı’da partililere konuşan Deniz Baykal, Türkiye’de artık bir şeylerin değişebileceğinin seçmene anlatılması gerektiğini söyledi. Partisinin buna yönelik çok somut öneri ve çözümleri ortaya koyduğunu dile getiren Baykal, şöyle konuştu:

"Vatandaşın ’Yeter kardeşim ya. Bu böyle geldi böyle mi gidecek? Bir de bir şey de değişiversin. Zam zam zam, bir de iniversin kardeşim. Mümkün mü, olur mu?’ Evet olur. ’Sağlanabilir mi?’ Evet, sağlanabilir. Hepsinin hesabı kitabı yapılmıştır. Bir iktidar değişimin bir şeyleri değiştireceğini artık ortaya koyak lazım. Eski hamam eski tas. İki defa seçilmiş gelmiş. Şimdi bir kez daha vereceğiz. Al Türkiye’yi götür. Ondan sonra ister başkanlık sistemine geç. İster kişisel bir düzen tut."

"Adaleti yönlendiriyorsun"

’Türkiye’de adaletin içine güve girdi’ sözünü yineleyen ve adaletin çığırından çıktığını öne süren Deniz Baykal, son yapılan anayasa değişikliğiyle iktidarın istediği ’adamı’ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) yerleştirdiğini savundu. Baykal, "HSYK ne? Adaletin beyni, adaletin kurmay masası. Hâkimleri o tayin ediyor. Hâkimleri işe onlar alıyor, terfi ettiriyor, cezalandırıyor. Hâkimleri yöneteni kim yönetiyor? Başbakan" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ben adaletin işine karışmayayım, adalet benim işime karışmasın" dediğini belirten Baykal, adaletin her yanlışa, kanunsuzluğa ve hukuksuzluğa karışacağını, işinin zaten bu olduğunu söyledi. Buna karşın Başbakan Erdoğan’ın adaletin işine anayasa değişikliğiyle karıştığını kaydeden Eski CHP Genel Başkanı Baykal, "Sen ne zamandan beri adaletin işine karışmıyorsun? Bu yaptığın anayasa değişikliği neydi, adaletin işine karışmak değil miydi o? Karıştın kardeşim, karıştın. Adaleti sen doğrudan istediğin gibi yönlendirir, etkiler hale geldin" diyerek konuşmasına devam etti.

Deniz Feneri'ni hatırlattı

Deniz Feneri davasında iktidarın himaye ettiği insanların ve yakınlarının işin içinde olduğu için hala iddianame hazırlanmadığını ileri süren Deniz Baykal, "Oldu mu arkadaş, oldu mu?" diye sordu. Baykal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu (Deniz Feneri) senin bildiğin, bu ortaya çıkan. Almanya el koyduğu için kanıtlanmış olan. Daha kim bilir senin bilmediğin, benim bilmediğim ortaya çıkmamış ne dümenler dönüyor? Bu dümeni döndüren insanların eline devlet bırakılır mı? Bu dümeni döndüren insanlar, kim bilir hangi başka dümenleri döndürüyor değil midir? Sonra da geliyorlar bizim Genel Başkana ’Kaynağı nereden bulacaksın?’ Ulan senin haram yediğin paraları kesecek, onların tümünü milletin ihtiyacına ayıracak."

''Bir de CHP'yi deneyin"

Artık iktidara ’yeter’ demenin zamanının geldiğini kaydeden Baykal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çiftçimiz bir görsün bakalım ya. CHP iktidara gelsin de ne olacak bir görsün. Mazot inecek mi inmeyecek mi? Bir denemek gerekmez mi? İnecek mi, inmeyecek mi? Bir deneyin bakalım. AKP’ye oy verirsen mazotun fiyatının artacağından şüphen var mı? Şimdi biz diyoruz ki, biz indireceğiz. Denemeye değmez mi bu iş."

Bu sırada kendisini dinleyen bir partilinin "Genel Başkanım canlarını alalım" sözlerine Baykal gülümseyerek, "Yok o kadar uzun değil" diyerek karşı çıktı.

''Merkez sağın adresi CHP'dir"

Partililerin kendisini dinlemek için eski Doğru Yol Partililerin de ilçe başkanlığına geldiğini belirtmesi üzerine Baykal, Türkiye siyasetinde iki ana nehir olduğunu söyledi. Bir nehrin CHP, diğer nehrin ise Adalet Partisi, Demokrat Partisi ve oradan uzanan Anavatan, Doğru Yol Partisi geleneği olduğunu kaydeden Deniz Baykal şunları kaydetti:

"Buradan çok önemli adamlar yetişmiştir. Bayar’lar, Menderes’ler, Demirel’ler, Özallar’ hep bir çizgidedir. Allah aşkına bunların hangisi bu memleketin bölünmesi karşısında, Türkiye’nin etnik ayrıştırılması konusunda bu iktidarın yaptığını yapar? Bu çizgiden geleceğim, gideceğim AKP’ye oy vereceğim. Sen ne yaptığının farkında mısın? Kemikleri sızlar ya. Posterlerini koruyanlar, Menderes’ti yok bilmem neydi. İstismar. Baştan aşağı istismar. Onlarla bunların biraya gelmesi mümkün değil. Onların geleceği yer CHP."

Seçim gezisinden notlar

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın memleketi Antalya’daki bugünkü programı, Kepez’de bir akaryakıt istasyonunda geziye eşlik edecek milletvekili aday adayları ve partililerle buluşmasıyla başladı. Yaklaşık 75 kişilik ekip, önce çaylarını içti ardından Baykal, Antalya’ya 125 kilometre uzaklıktaki ilçeye gidecek araçları ayarladı. Baykal ve beraberindekileri Elmalı girişinde partililer karşıladı. Deniz Baykal, burada partisinin bazı illerde gerçekleştirdiği önseçim sonuçlarını değerlendirdi, Gaziantep listesinin çok iyi olduğunu söyledi. Baykal, Elmalı’da araç konvoyuyla ilçe turu yaptı ardından ilçe başkanlığına geçti. Deniz Baykal, burada kendisine ikram edilen yöresel lezzetlerden fıstıklı un helvasının tadına baktı, daha sonra ilçe pazarını gezdi. Elmalılarla sohbet eden Baykal, pazarcılara ’hayırlı işler’ diledi.