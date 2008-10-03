'Baykal, tuş olmak istiyor'

Erdoğan'a 'Gel canım' çağrısı

Partisinin grup toplantısında milletvekillerini tartışmaların tarafı olmamaya çağıran ve ‘gerginlik ve gerilim partimize yaramıyor’ uyarısında bulunan Başbakan Erdoğan’ın bu sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’dan CHP’ye yönelik çok sert açıklamalar geldiBozdağ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Başbakan Erdoğan’ı düelloya davet etmesi hakkında, “Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Anlaşılan Sayın Baykal, bir kez daha tuş olmak, bir kez daha göbeğinin güneşi görmesi konusunda kararlıdır” dedi. Bozdağ, CHP’li Çankaya Belediyesi’nde yaşanan rüşvet iddiaları hakkında ise, “CHP, sadece Atatürk’ün emanetine değil, Hazine’nin emanet ettiği paralara da ihanet etmiştir” dedi.