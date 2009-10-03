Baykal: Türkiye'yi böldürmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''Halkı ezdirmeyeceğiz, Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Tehlikenin, gidişatın farkındayız'' dedi.

Bursa'daki temaslarının ardından Gemlik ilçesine giden Deniz Baykal, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güler'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra, içinde nikah daireleri ve olimpik yüzme havuzunun bulunduğu Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışını yapan Baykal, burada yaptığı konuşmada, Gemlik'in eğitim ve turizm merkezi olduğunu söyledi.

Baykal, Gemlik'te Türkiye'nin dört bir yanından insanların kardeşçe ve dostça yaşadıklarını ifade ederek, hükümetin demokratik açılım çalışmalarına değindi.

Bu konunun ülkeyi kendi kendini sorgular duruma getirdiğini savunan Baykal, Türkiye'de açılım tartışmalarına son vermek gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

''Bölünmek Türkiye'nin yararına mı? Kürt kökenli vatandaşlarımızın yararına mı bölünmek? Güneydoğu'daki, Gemlik'teki Kürt kökenli vatandaşlarımızın yararına mı? Bunu önleyeceğiz. Program yine aynı, halkı ezdirmeyeceğiz, Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Tehlikenin gidişatın, farkındayız. Çok önceden gördük. Ona karşı gerekli duyarlı tutumumuzu alacağız. Hiç merak etmeyin Türkiye'yi hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü kimseye bozdurtmayacağız.''

Baykal, CHP'nin son dönemde oylarının yükselişe geçtiğini ifade ederek, ''Son seçimlerde oyumuz arttı. İnsanlar 'CHP ne güzel' diye düşünmeye başladı. Dert ve sıkıntılar çok. Bizim mücadelemizi yakından izliyorsunuz. Ekonomi kötüye gidiyor. Kriz nedeniyle mağdur olan insanlar eziliyor mu, ezilmiyor mu? Türkiye'nin meselesi bu. Halkı ezdirmeyeceksin. Demokrasi bu demektir. Demokrasi, 4-5 da bir sandığa git oy ver, işbaşına gelen istediğini yapsın, çalsın çırpsın, sen de onu seyret rejimi değildir'' diye konuştu.