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Politika

Baykal: ''Türkiye'de tartışmak zorunda'' ANTALYA (A.A)

08 Kasım 2011 18:42

-Baykal: ''Türkiye'de tartışmak zorunda'' ANTALYA (A.A) - 08.11.2011 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ''Türkiye'de silahlı kuvvetlerimiz saldırıya maruz kalıyor ve 24 tane kurban veriyor. Yani bunun askeri boyutunu da siyasi boyutunu da Türkiye tartışmak zorundadır'' dedi.  CHP Antalya milletvekilleri Osman Kaptan, Gürkut Acar, Arif Bulut, İl Başkanı Özer Ülken ve il yönettim kurulu üyeleriyle birlikte Alanya'ya gelen Baykal, Belediye Çay Bahçesi'nde partililerle bayramlaştı. Baykal, burada yaptığı açıklamada, bu bayramın acı bir bayram olduğunu, önce şehitler, ardından da Van'daki depremle Türkiye'nin sarsıldığını belirterek, her şeye rağmen hayatın devam ettiğini söyledi. Terör olaylarının son günlerde yeniden tırmanışa geçtiğini hatırlatan Baykal, terörle mücadele konusunda tutarlı bir politikaya ihtiyaç bulunduğunu belirterek, ''24 şehidimiz var. Geldiğimiz noktada birdenbire terör olaylarının patlaması, birbiri ardına saldırıların yaygınlaşması ve en son olarak da 24 şehidimizin verildiği büyük bir katliama maruz bırakılmamız gerçekten kaygı verici, düşündürücü bir olaydır. Buradan gerekli dersleri çıkarmamız lazım'' diye konuştu. ''Türkiye'de silahlı kuvvetlerimiz saldırıya maruz kalıyor ve 24 tane kurban veriyor. Yani bunun askeri boyutunu da siyasi boyutunu da Türkiye tartışmak zorundadır'' diyen Baykal, hükümetin terörle mücadeleye iliştin politikalarını eleştirdi.   Van'da yaşanan depreme de değinen Baykal, depremin bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdığını ve herkesin Van için elinden geleni yaptığını dile getirerek, ''Herkes aynı kaderi paylaşan insanlar olduğumuzu bir kere daha kavradı. Bu bakımdan bu yaşadığımız acı olayın ve ortaya çıkan sıkıntıların, sorunların, birbirimize sahip çıkma ve birbirimizin önemini kavrama konusunda bizi uyarmış olduğunu düşünmek istiyorum'' dedi.

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